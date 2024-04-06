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Понад 35 тисяч дітей входять в склад "Юнармії" на ТОТ України — "Альменда"
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Понад 35 тисяч дітей входять в склад "Юнармії" на ТОТ України — "Альменда"

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Військові збори дітей в складі "Юнармії"
Військові збори дітей в складі "Юнармії". Фото: VK/ "Юнармія"

На тимчасово окупованих територіях України в складі мілітарного центру "Юнармія" перебуває понад 35 тисяч дітей і ця цифра постійно зростає.

Про це Суспільному Крим розповіла голова Центру громадянської просвіти "Альменда" Марія Суляліна.

"Очевидно, що їх набагато більше. Тому ми говоримо про те, скільки дітей в Юнармії, що це більше 35 000 дітей зараз на окупованих територіях. Але ми розуміємо, що ця кількість росте, навіть по тим самим кадетським класам. Ми говоримо про щонайменше 191 кадетський клас. Але ми не знаємо реальну цифру. Скільки їх насправді й скільки дітей залучено в ці кадетські класи. Тому ми змушені апелювати цими мінімальними цифрами", —

Вона також зазначила, що весь масштаб порушень можна буде побачити лише тоді, коли відбудеться деокупація наших територій.

Нагадаємо, наразі в окупованому Криму діють щонайменше 9 подібних до Юнармії мілітарних центрів, зокрема "Кримпатріотцентр", "Союз казачої молоді Криму і Севастополя", "Союз спадкоємців традицій" та "Євпаторійський десант". До навчальної програми мілітаристичних організацій входять: спортивно-патріотичні турніри, змагання з кульової стрільби, збирання-розбирання автомата Калашникова, метання гранати в ціль, уроки з маскування та евакуації поранених.

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