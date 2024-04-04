Міжнародний злочин РФ: як окупанти готують дітей та молодь до війни

За десять років Росія в 50 разів збільшила бюджетні витрати на так звану молодіжну політику, зокрема на окупованих українських територіях. Експерти повідомляють, що лише в Криму десятки тисяч дітей віком від 11 до 18 років залучені до так званої "Юнармії".

До кінця року окупаційна влада планує залучити до лав "Юнармії" кожного десятого школяра з Криму. За даними Центру національного спротиву, лише торік майже 100 вихованців "Юнармії" пішли воювати у складі ЗС РФ проти України.

Суспільне Крим поспілкувалося з експертами, які наголошують, що мілітаризація освіти й насаджування ідеології дітям на окупованих територіях є міжнародним злочином.

Кримчанка Наталія Лютікова зазначила, що про мілітаризацію школярів в освітніх закладах Криму знає не з чуток.

"У моїй родині є прийомна дочка. 4 роки тому вона до нас приїхала з Криму і причина виїзду була в тому, що в її школі абсолютно було доведено до мінімума навчання дитини, але її примусово включили в склад "Юнармії". Дітей вчили стріляти, тому, коли вона приїхала сюди, то програму за своїм віком вона не знала навіть на половину, так як треба, але вона ідеально збирала автомат. Це доволі показова історія".

Колишня викладачка англійської мови в Криму Юлія розповіла, що у 2014-му, одразу після незаконного референдуму, до освітян почали надходити інструкції як правильно розповідати учням про російський Крим та війну проти України.

"На той момент я була класним керівником. У мене були діти 6-7 класу і з самого початку у мене були непорозуміння з дирекцією, бо я не проводила класні години так, як очікували. Вони розуміли, що я не буду проводити. Дуже багато цих класних годин проводилися в тому напрямку, щоб діти починали любити й пишатися Росією. Наскільки вона велика, сильна, які великі території, як багато різних народів".

За десять років Росія в 50 разів збільшила бюджетні витрати на так звану молодіжну політику, в тому числі й на окупованих українських територіях. У 2014 році видатки були трохи більше мільярда рублів, а у 2023 — 56 мільярдів рублів (≈ 17 млрд грн).

Експерти заявляють, що лише в окупованому Криму десятки тисяч дітей віком від 11 до 18 років залучені до так званої "Юнармії". Якщо загалом в школах окупованого Криму здобувають освіту понад 200 тисяч дітей, до кінця року окупаційна влада планує залучити до лав "Юнармії" кожного десятого школяра.

Дитяча мілітаризація в окупованому Криму. Фото: "Юнармія" у Криму на своїй сторінці у соцмережах

Голова Центру громадянської просвіти "Альменда" зазначила, кількість дітей, яких РФ мілітаризує, постійно зростає.

"Очевидно, що їх набагато більше. Тому ми говоримо про те, скільки дітей в Юнармії, що це більше 35 000 дітей зараз на окупованих територіях. Але ми розуміємо, що ця кількість росте, навіть по тим самим кадетським класам. Ми говоримо про щонайменше 191 кадетський клас. Але ми не знаємо реальну цифру. Скільки їх насправді й скільки дітей залучено в ці кадетські класи. Тому ми змушені апелювати цими мінімальними цифрами і це дуже зрозуміла історія, бо на жаль весь масштаб порушень ми зможемо побачити лише тоді, коли звільнимо наші території і коли матимемо доступ до списків, реєстрів, які є на окупованих територіях".

Наразі в окупованому Криму діють щонайменше 9 подібних до Юнармії мілітарних центрів, зокрема "Кримпатріотцентр", "Союз казачої молоді Криму і Севастополя", "Союз спадкоємців традицій" та "Євпаторійський десант".

До навчальної програми мілітаристичних організацій входять: спортивно-патріотичні турніри, змагання з кульової стрільби, збирання-розбирання автомата Калашникова, метання гранати в ціль, уроки з маскування та евакуації поранених.

За словами голови правління Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, мета такого так званого патріотичного виховання на окупованих територіях одна – спонукати молодь долучитися до Збройних сил Росії.

"Дуже важливо зауважити, що попри такий шалений тиск і пропаганду - ми бачимо, що досить багато проукраїнського населення зберігається. В тому числі це стосується молоді, зокрема й Богдан Зіза, який більшість свого свідомого життя прожив під окупацією й 2022 року вийшов на акцію свою персональну проти війни в Україні. Це дуже цінно й ми маємо завжди пам'ятати, що ця окупація все ж не змінила Крим повністю й не зробила його російським. Страшно те, що діти на окупованих територіях - це точно конкретна ціль Росії зробити з них майбутніх солдатів для своєї армії, бо вони планують цю війну ще надовго".

За словами правозахисників, деякі керівники воєнізованих організацій для молоді вже перебувають під санкціями. Зокрема, директора "Севастопольської школи майбутніх командирів" Володимира Коваленка заочно засудили в Україні до 10 років в'язниці, а влітку того ж року він потрапив в санкційні списки ЄС, Швейцарії, Великобританії та США. Торік під міжнародними санкціями опинився й Дмитро Полковніков. У 2020-му чоловік заснував та очолив "Союз Героев Города-Героя Севастополя". Дехто з окупаційних чиновників через мілітаризацію дітей — фігуранти кримінальних справ в Україні.

"Мова йде про Олену Романовську, яка є наразі заступницею очільника окупаційного уряду Криму. Вона допомагала загарбникам до кінця 2024 року включити до рядів "Юнармії" кожну 10-ту дитину з Криму. Друга фігурантка — Ані Григорян, заступниця очільника окупаційного комітету молодіжної політики Криму, яка наразі керує "Центром військово-патріотичного виховання “Авангард”". У цих установах російські інструктори навчають молодь тактиці ведення бою, проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку і, загалом, готують учнів до війни проти нашої держави", — розповів Суспільному Крим слідчий ГУ СБУ в АР Крим.

Зберегти ідентичність в умовах російської пропаганди і тиску українським дітям, - дуже складно, заявляє Марія Суляліна.

"Ми бачимо різноманітні відео, де дітей забирають в так звані "Центри протидії екстремізму" й змушують їх відмовлятися від своєї позиції на камеру. Але це й також постійний тиск, який вони відчувають в дитячих садочках та школах. Вони банально не можуть проявляти свою ідентичність, не можуть говорити власною рідною мовою українською, не можуть показувати, що вони підтримують Україну, бо це буде не лише тиск на них, але й на їхніх батьків. А це серйозні наслідки в цілому для родини"

За даними Центру національного спротиву, лише торік близько 100 учасників "Юнармії" пішли воювати у складі ЗС РФ проти України. Правозахисники наголошують, що мілітаризація освіти й насаджування конкретної ідеології дітям на окупованих територіях є міжнародним злочином.

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