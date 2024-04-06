Якою буде погода на Івано-Франківщині 7 квітня

На Івано-Франківщині 7 квітня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного центру з гідрометеорології.
Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 4-6⁰ тепла, вдень — 17-19⁰ тепла. По області вночі — 3-8⁰ тепла, вдень — 14-19⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 0-5⁰ тепла, вдень — 4-9⁰ тепла.
Видимість на автошляхах — добра.
Читати ще
Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube