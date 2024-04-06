В Івано-Франківську збирають книги для поранених військовослужбовців

Понад 50 книг за шість днів принесли люди для поранених військових, які перебувають у лікарнях Івано-Франківська. Акція "Книга для воїна" стартувала 1 квітня та триватиме до кінця місяця. Її організували студенти-медики та департамент молодіжної політики та спорту міської ради.

Про це розповіла Суспільному заступниця директора департаменту Марʼяна Циганин.

З її слів, наразі із пів сотні книжок, які принесли для поранених військовослужбовців, відібрали 11. Все через те, що люди передали книги російською мовою або ж про історію, видані ще до 1991 року.

"Це — книги про історію комуністичної партії, про комуністичних діячів. Ми хочемо наголосити, що ми — не збір макулатури, не потрібно чистити свої бібліотеки від всякого непотребу", — каже Марʼяна Циганин.

Натомість вона закликає приносити книги українською мовою із сюжетом, який надихатиме, мотивуватиме, дозволить пораненим воїнам "мандрувати" простором і часом і налаштуватися на позитивні думки.

"Потрібно реально приносити те, що цікаво. Це не обовʼязково має бути нова книга, а, наприклад, та, яку людина вже прочитала і вона рекомендує її тим, хто лежить у лікарні, хто побував на фронті. Щоб людина не перебувала постійно в спогадах, думках, переживаннях, а змогла хоч на трішечки відволіктися від цього", — пояснює Марʼяна Циганин.

Книги можна приносити в центральний корпус Івано-Франківського національного медичного університету, бібліотеку ІФНМУ, Івано-Франківський молодіжний центр "Рух", на перший поверх Івано-Франківської міської ради, в громадський ресторан "Urban Space 100" та в Івано-Франківську обласну бібліотеку для юнацтва.

Студенти-медики вже проводили схожу акцію. Тоді вони збирали книги для дітей, які лікувалися в медзакладах Івано-Франківська, розповіла Суспільному президентка представництва UMSA в Івано-Франківську Надія Дутчин. Зараз вона разом з іншими студентами проводить для поранених військових мистецькі заняття. Студентка каже, щоб не приходити до бійців з порожніми руками, вирішили оголосити збір книг.

"Ми багато спілкувалися з цими військовими, оскільки вони проводять у лікарні дуже багато часу, а переважно — це люди з протезами, які не мають кінцівок і їм важко пересуватися. Вони 24/7 — в палатах, і трошки їм важко займати себе чимось, тому ми подумали, що книга — це чудовий варіант", — розповідає Надія Дутчин.

Книги для поранених військовослужбовців збиратимуть до 30 квітня. На початку травня їх передадуть в Івано-Франківську центральну міську лікарню, Івано-Франківську обласну лікарню та в Перший добровольчий хірургічний шпиталь.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube