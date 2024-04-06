Російські війська упродовж доби обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області. Поранені восьмеро людей.
Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Армія РФ била по житлових кварталах Берислава, Чорнобаївки, Антонівки, Дніпровського, Янтарного, Придніпровського, Дудчан, Зміївки, Одрадокам'янки, Качкарівки, Інженерного та Херсона, йдеться в повідомленні.
Пошкоджені дев'ять багатоповерхівок, два приватні будинки, адмінбудівля, церква, аптека, сільгосптехніка та приватні автомобілі, повідомив Прокудін.
Що відомо про обстріли Херсонщини 5 квітня 2024 року
Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Поранені троє людей.
Російські військові атакували з безпілотника Берислав на Херсонщині. Внаслідок детонації вибухівки поранені троє людей. Їх доправили до лікарні. Пізніше росіяни знову били по Бериславу з дронів. Поранений чоловік, його доправили до лікарні та надають меддопомогу.
Внаслідок російського обстрілу села Дудчани на Херсонщині поранений чоловік. Під час атаки він перебував на вулиці. У стані середньої тяжкості травмованого ушпиталили.
Військові РФ вдарили по Зміївці Бериславського району з авіації та артилерії. Зруйновані будинки та церква. Загиблих та поранених немає.
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