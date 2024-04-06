НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Херсонщині за добу поранені восьмеро людей. Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів області
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

На Херсонщині за добу поранені восьмеро людей. Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів області

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Обстріли Херсонщини, вирва від влучання снаряда РФ
Херсонська область, вирва від російського снаряду поблизу будинків, 31 березня 2024 рік. Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

Російські війська упродовж доби обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області. Поранені восьмеро людей.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Армія РФ била по житлових кварталах Берислава, Чорнобаївки, Антонівки, Дніпровського, Янтарного, Придніпровського, Дудчан, Зміївки, Одрадокам'янки, Качкарівки, Інженерного та Херсона, йдеться в повідомленні.

Пошкоджені дев'ять багатоповерхівок, два приватні будинки, адмінбудівля, церква, аптека, сільгосптехніка та приватні автомобілі, повідомив Прокудін.

Що відомо про обстріли Херсонщини 5 квітня 2024 року

Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Поранені троє людей.

Російські військові атакували з безпілотника Берислав на Херсонщині. Внаслідок детонації вибухівки поранені троє людей. Їх доправили до лікарні. Пізніше росіяни знову били по Бериславу з дронів. Поранений чоловік, його доправили до лікарні та надають меддопомогу.

Внаслідок російського обстрілу села Дудчани на Херсонщині поранений чоловік. Під час атаки він перебував на вулиці. У стані середньої тяжкості травмованого ушпиталили.

Військові РФ вдарили по Зміївці Бериславського району з авіації та артилерії. Зруйновані будинки та церква. Загиблих та поранених немає.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
поранена жінка у Херсоні
Робота рятувальників в Харкові, життя в зруйнованому Богородичному. Тиждень війни у фото
Пуск крилатої ракети "Калібр"
Сили ППО вночі збили 3 крилаті ракети та 28 безпілотників
швидка харків
Нічний удар РФ по Харкову 6 квітня: є загиблі та поранені Доповнено
Наслідки удару по Запоріжжю 5 квітня 2024
Удар по Харкову, наслідки обстрілу Запоріжжя, удар по трьох аеродромах в РФ. 773 день війни. Онлайн
Дрон, обстріли
У невизнаному Придністров'ї знову заявили про атаку дрона на військову частину. У ГУР МО сказали, що це провокація

Вибір редакції
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Авіаудар по Зміївці, Херсонщина, обстріли РФ, зруйновані будинки
Під завалами будівлі у Зміївці на Херсонщині рятувальники знайшли тіла двох загиблих — ОВА
Як у Запоріжжі ліквідовуються наслідки ракетного обстрілу 5 квітня
"Не можемо прийти до тями": як Запоріжжя оговтується після ракетного обстрілу
планета мол харків шевченківський
Наслідки влучання ракет С-300 по Шевченківському району Харкова 6 квітня: фоторепортаж
Обстріл Херсона, зруйнований будинок
Внаслідок обстрілу військами РФ Дніпровського району Херсона поранена ще одна людина — ОВА
На початок