"Не можемо прийти до тями": як Запоріжжя оговтується після ракетного обстрілу

Вчора, 5 квітня, армія РФ завдала п'ять ракетних ударів по місту Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще 25 — дістали поранень. Пошкоджені заклади освіти та торгівлі, приватні та багатоповерхові будинки, автівки.

Понівечена автівка внаслідок обстрілу армією РФ Запоріжжя 5 квітня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Про те, як оговтується Запоріжжя після ракетної атаки, дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Внаслідок ракетної атаки у Запоріжжі пошкоджені чотири заклади торгівлі. Діана, продавчиня в одному з них, стала очевидицею повторного удару. Жінка розповіла, що через вибух вибило двері та вікно, яке вже замінювали після попереднього обстрілу:

"Я не працювала, працювали дівчата, вони трошки злякалися, бо дівчинка була біля вікна тут. Я вже приїхала, коли ми просто прибиралися. Потім були ще два вибухи, і вікна повилітали зовсім".

Діана, продавчиня одного із пошкоджених закладів торгівлі. Суспільне Запоріжжя

Діана прибирає уламки скла. Суспільне Запоріжжя

Сергій, власник одного з магазинів, який пошкоджено внаслідок обстрілу, розповів, що у приміщенні пошкоджено стелю та полички у середині. Двері ж, за словами чоловіка, були вибиті внаслідок минулого обстрілу:

"Стеля впала, полички попадали, товар побився, вікна порозбивались. Такі наслідки. Десь приблизно тисяч 20-25. Двері раніше зашивали, знов доведеться зашивати".

Сергій, підприємець. Суспільне Запоріжжя

Сергій поряд з власним закладом торгівлі, пошкодженим обстрілами армії РФ 5 квітня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Серед пошкоджених внаслідок обстрілу будинків є і житло Лариси. В оселі немає світла, вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни, дах та гараж. Лариса розповіла, що її житло не вперше пошкоджено вибухами, цього разу — сильніше:

"Добре було чутно вибух.Тут тільки сирена вмикається вже страшно. Зараз не можемо прийти до тями, чекаємо на допомогу, вирішуємо все. Два вікна вибило. У спальні немає даху, стіни. Всередині нічого немає, все зруйновано, гараж зруйнований. Все: стелі пообвалювалися, світла немає, двері всі повибивалися. Ночувала у мами".

Лариса, місцева жителька, чиє житло пошкоджено обстрілом армії РФ 5 квітня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Підлога кухні в будинку Лариси. Суспільне Запоріжжя

Кухня в будинку Лариси, пошкоджена обстрілом армії РФ 5 квітня. Суспільне Запоріжжя

Пошкоджений внаслідок російського обстрілу гараж поряд з будинком Лариси. Суспільне Запоріжжя

Нині комунальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів: розбирають завали, прибирають уламки, встановлюють OSB-плити. Внаслідок удару армією РФ по Запоріжжю пошкоджено заклад освіти, чотири заклади торгівлі, дев'ять багатоповерхових та 20 житлових будинків.

Пошкоджений 5 квітня 2024 року обстрілами будинок Лариси, Запоріжжя. Суспільне Запоріжжя

Ліквідація наслідків обстрілу, Запоріжжя 5 квітня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Ліквідація наслідків обстрілу армією РФ Запоріжжя 5 квітня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Комунальники прибирають територію поблизу місця обстрілу в Запоріжжі. Суспільне Запоріжжя

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