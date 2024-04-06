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Туреччина скасувала безвізовий режим для громадян Таджикистану
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Туреччина скасувала безвізовий режим для громадян Таджикистану

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Лідер Туреччини Ердоган
Президент Туреччини Таїп Ердоган, 9 березня 2020 р. Фото: Reuters

Туреччина скасувала безвізовий режим для громадян Таджикистану.

Про це йдеться в указі президента Реджепа Тайіпа Ердогана, передає офіційна газета республіки Resmi Gazete.

"Ухвалено рішення скасувати безвізовий режим для поїздок до Туреччини громадян Таджикистану, які мають звичайні закордонні паспорти", — йдеться в тексті указу турецького президента.

Причини рішення не називаються.

Раніше турецькі медіа повідомляли, що після теракту, що стався 22 березня у підмосковному "Крокус Сіті Холі" Туреччина провела кілька рейдів проти прихильників ІДІЛ, яка взяла на себе відповідальність за напад. Був затриманий 37-річний громадянин Таджикистану, який, за даними влади, готував напад у Туреччині разом із 41-річною громадянкою Киргизії.

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