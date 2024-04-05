Останні новини Харкова та Харківської області за 6 квітня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
Жителів Харкова та області просять за можливості економити електроенергію
Про це повідомила пресслужба "Харківобленерго" у Telegram.
"Якщо у вас довго не було світла, то після його появи утримайтеся від увімкнення одразу всіх електроприладів! Внаслідок перевантаження можуть відключатися автоматичні вимикачі у вашому домоволодінні, що призводить до знеструмлення осель та необґрунтованих звернень щодо відновлення електропостачання", — сказано в повідомленні.
Поранені внаслідок ударів ракетами по Шевченківському району Харкова перебувають у лікарні
Поранені — у стані середньої тяжкості, розповів міський голова Ігор Терехов.
У дев'яти пошкоджених будинках вилетіли орієнтовно 3600 вікон, комунальники працюють над тим, щоб закрити контури. Пошкоджень зазнав водогін: за словами Терехова, його вже полагодили, у пошкоджені влучанням будинки подають вожу та електрику.
59-річний житель Малої Данилівки на Харківщині зазнав поранень внаслідок обстрілу РФ
Про це повідомили у поліції регіону.
Пошкоджень і руйнувань зазнали три житлових будинки.
Робота саперів у Балаклійській громаді: дані МВА
У Балаклійській громаді проводитимуть контрольовані підриви:
з 09:30 до 12:30 — за межами села Нова Гусарівка;
з 11:00 до 12:00 — за межами села Вербівка.
У Харкові збільшилася кількість загиблих і поранених внаслідок російського удару
До шести людей збільшилася кількість загиблих внаслідок нічного удару по Шевченківському району Харкова, повідомив міський голова Терехов. До 11 збільшилася кількість поранених у Харкові, повідомила пресслужба поліції регіону.
За даними поліції і мера, пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та десяток авто.
За повідомленням очільника військової обладміністрації Олега Синєгубова, наймолодшому з поранених 23 роки, він отримав вибухову травму та уламкові поранення. Травми середнього стану тяжкості отримали жінки 25 та 71 років, а також шість чоловіків від 35 до 85 років.
Графік відключень світла у Харкові та області на 6 квітня
Відповідно до графіка, світло вимикатимуть у всіх районах Харкова щодня протягом 6 квітня. У Харкові та області передбачені відключення на сім годин у шість черг.
Завантажити графік можна за посиланням.
Погода на 6 квітня у Харкові та області: дані гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Вночі без істотних опадів, слабкий туман;
- Вдень місцями та в Харкові невеликий короткочасний дощ, в області — гроза;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°;
- Температура повітря в Харкові: вночі 1-3° тепла, вдень 14-16°.
Кількість загиблих внаслідок ударів по Харкову збільшилась до двох
Обидва загиблі — цивільні чоловіки, їхні особи встановлюють, повідомили у поліції регіону.
Удар РФ по Харкову: є загиблий та поранені
Один чоловік загинув, ще семеро людей були поранені й доправлені до лікарні після російських ударів, що сталися опівночі. Пошкоджені багатоповерхівки, горить крамниця, повідомляє пресслужба поліції регіону.
РФ влучила по Дергачівській громаді
У Дергачівській громаді росіяни влучили ракетою у магазин, горять автомобілі, повідомив очільник ОВА Синєгубов.
Нині поранених немає.
РФ влучила поруч із житловою забудовою
Зафіксували влучання поруч із житловою забудовою у Харкові, повідомив очільник ОВА Синєгубов.
Щодо поранених — інформація уточнюється.
У Харкові пролунали вибухи
Вибухи пролунали у Харкові близько 00:20, повідомляють кореспонденти Суспільне Харків.
Удари по місту підтвердив очільник ОВА Синєгубов та мер Терехов.