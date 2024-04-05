Жителів Харкова та області просять за можливості економити електроенергію

Про це повідомила пресслужба "Харківобленерго" у Telegram.

"Якщо у вас довго не було світла, то після його появи утримайтеся від увімкнення одразу всіх електроприладів! Внаслідок перевантаження можуть відключатися автоматичні вимикачі у вашому домоволодінні, що призводить до знеструмлення осель та необґрунтованих звернень щодо відновлення електропостачання", — сказано в повідомленні.