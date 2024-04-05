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Головні новини Харкова та області 6 квітня: нічні удари по Харкову, графік відключення світла
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Головні новини Харкова та області 6 квітня: нічні удари по Харкову, графік відключення світла

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Торгівельний центр у Шевченківському районі, побитий ударами РФ, Харків, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків

Останні новини Харкова та Харківської області за 6 квітня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.

Жителів Харкова та області просять за можливості економити електроенергію

Про це повідомила пресслужба "Харківобленерго" у Telegram.

"Якщо у вас довго не було світла, то після його появи утримайтеся від увімкнення одразу всіх електроприладів! Внаслідок перевантаження можуть відключатися автоматичні вимикачі у вашому домоволодінні, що призводить до знеструмлення осель та необґрунтованих звернень щодо відновлення електропостачання", — сказано в повідомленні.

Поранені внаслідок ударів ракетами по Шевченківському району Харкова перебувають у лікарні

Поранені — у стані середньої тяжкості, розповів міський голова Ігор Терехов.

У дев'яти пошкоджених будинках вилетіли орієнтовно 3600 вікон, комунальники працюють над тим, щоб закрити контури. Пошкоджень зазнав водогін: за словами Терехова, його вже полагодили, у пошкоджені влучанням будинки подають вожу та електрику.

59-річний житель Малої Данилівки на Харківщині зазнав поранень внаслідок обстрілу РФ

Про це повідомили у поліції регіону.

Пошкоджень і руйнувань зазнали три житлових будинки.

Робота саперів у Балаклійській громаді: дані МВА

У Балаклійській громаді проводитимуть контрольовані підриви:

з 09:30 до 12:30 — за межами села Нова Гусарівка;

з 11:00 до 12:00 — за межами села Вербівка.

У Харкові збільшилася кількість загиблих і поранених внаслідок російського удару

До шести людей збільшилася кількість загиблих внаслідок нічного удару по Шевченківському району Харкова, повідомив міський голова Терехов. До 11 збільшилася кількість поранених у Харкові, повідомила пресслужба поліції регіону.

За даними поліції і мера, пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та десяток авто.

За повідомленням очільника військової обладміністрації Олега Синєгубова, наймолодшому з поранених 23 роки, він отримав вибухову травму та уламкові поранення. Травми середнього стану тяжкості отримали жінки 25 та 71 років, а також шість чоловіків від 35 до 85 років.

Графік відключень світла у Харкові та області на 6 квітня

Відповідно до графіка, світло вимикатимуть у всіх районах Харкова щодня протягом 6 квітня. У Харкові та області передбачені відключення на сім годин у шість черг.

Завантажити графік можна за посиланням.

Погода на 6 квітня у Харкові та області: дані гідрометцентру

  • Мінлива хмарність;
  • Вночі без істотних опадів, слабкий туман;
  • Вдень місцями та в Харкові невеликий короткочасний дощ, в області — гроза;
  • Вітер південно-західний, 7-12 м/с;
  • Температура повітря в Харківській області: вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°;
  • Температура повітря в Харкові: вночі 1-3° тепла, вдень 14-16°.

Кількість загиблих внаслідок ударів по Харкову збільшилась до двох

Обидва загиблі — цивільні чоловіки, їхні особи встановлюють, повідомили у поліції регіону.

Удар РФ по Харкову: є загиблий та поранені

Один чоловік загинув, ще семеро людей були поранені й доправлені до лікарні після російських ударів, що сталися опівночі. Пошкоджені багатоповерхівки, горить крамниця, повідомляє пресслужба поліції регіону.

РФ влучила по Дергачівській громаді

У Дергачівській громаді росіяни влучили ракетою у магазин, горять автомобілі, повідомив очільник ОВА Синєгубов.

Нині поранених немає.

РФ влучила поруч із житловою забудовою

Зафіксували влучання поруч із житловою забудовою у Харкові, повідомив очільник ОВА Синєгубов.

Щодо поранених — інформація уточнюється.

У Харкові пролунали вибухи

Вибухи пролунали у Харкові близько 00:20, повідомляють кореспонденти Суспільне Харків.

Удари по місту підтвердив очільник ОВА Синєгубов та мер Терехов.

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