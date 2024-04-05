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Били та лякали електрошокером. На Франківщині поліцейські склали шість адмінпротоколів за жорстоке поводження з хлопцем
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Били та лякали електрошокером. На Франківщині поліцейські склали шість адмінпротоколів за жорстоке поводження з хлопцем

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Бійка, булінг, цькування, поліція, неповнолітні, Івано-Франківщина
На Франківщині поліцейські склали шість адмінпротоколів за жорстоке поводження з хлопцем. Фото ілюстративне: Pixabay

5 квітня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Івано-Франківщини побачили відео, на якому група невідомих б'є долонями по обличчю та залякує електрошокером неповнолітнього хлопця. Причетних до нападу розшукали. На їхніх батьків склали шість адміністративних протоколів. Наразі слідчі шукають ще двох дорослих чоловіків, які брали участь у побитті підлітка.

Про це інформують на Facebook-сторінці поліції в області.

"Правоохоронці з’ясували, що на відео — 16-річний учень Чернелицького ліцею, його однолітки, які теж навчаються в цьому закладі, та двоє чоловіків — 21- та 22-річні жителі Чернелицької громади", — йдеться у дописі.

Під час допиту підлітків, який проводили в присутності батьків й учителів, слідчі з'ясували, що між потерпілим та учнями старших класів неодноразово виникали конфлікти за межами ліцею, які неповнолітні фіксували на смартфони.

Поліцейські склали шість адміністративних протоколів на батьків учнів за ч. 3 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі слідчі розшукують двох чоловіків, які неповнолітнього.

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