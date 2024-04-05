Обстріл аеродрому "Канатове": суд залишив Червінського під вартою до 19 квітня

Шевченківський районний суд Києва 5 квітня продовжив запобіжний захід для ексрозвідника та колишнього виконувача обов'язків командира частини Сил спецоперацій Роману Червінському у вигляді тримання під вартою до 19 квітня без права на заставу. Майже рік тому йому оголосили підозру в справі щодо обстрілу російськими окупантами аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області.

Про це у коментарі кореспонденту Суспільного повідомила адвокатка Романа Червінського Людмила Куса.

Вона сказала, що захист буде оскаржувати рішення і наполягатиме на скасуванні "будь-яких обмежень для Червінського".

"Оскільки ми вважаємо, що і підозра не обґрунтована, і ризики відсутні, ми не можемо просити нічого іншого, ніж взагалі скасувати всі запобіжні заходи", – пояснила адвокатка.

Куса додала, що прокуратура скерувала обвинувальний акт у справі Червінського за місцем злочину до Кіровоградського райсуду області для розгляду по суті й наступне підготовче засідання відбудеться там.

"Будемо заперечувати (рішення прокуратури — ред.). Позиція захисту полягає в тому, що справу там слухати фактично неможливо. Ми вважаємо, що воно повинно бути саме в Києві, тому що всі дії проходили в столиці. Тому вважаємо, що правильна підсудність тут", – наголосила вона.

Куса розповіла, що поки тривало досудове розслідування, слідство провело десятки експертиз, серед яких: визначення тілесних ушкоджень військових, розрахунок вартості пошкоджених українських літаків та майна.

"Ми побачили їх суть, цих військових експертиз, де експерти поперекручували всю інформацію і написали абсолютно нелогічні висновки. Експертиза, яка встановила вартість пошкоджених літаків, які знаходились на аеродромі та були знищені російською ракетою, визначалась ринковою вартістю цих літаків, посилаючись на російські сайти, бо саме в Росії ці літаки виробляються", – сказала захисниця Червінського.

Що відомо про обстріл аеродрому "Канатове"

23 липня 2022 року російські окупанти вдарили ракетами по Кіровоградській області, зокрема атакували аеродром "Канатове".

За словами голови ОВА Андрія Райковича внаслідок обстрілу загинули двоє працівників відомчої охорони трансформаторної підстанції та військовий. Поранень зазнали 19 людей.

Згідно з матеріалами слідства, армія РФ завдала ракетного удару по аеродрому через самовільні дії українських військових.

Правоохоронці вказали, що колишній виконувач обов'язків командира однієї з частин Сил спецоперацій Роман Червінський був одним із групи людей, які вирішили заволодіти літаком ПКС РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

У результаті російські окупанти отримали дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу армії РФ обстріляти летовище.

Як розповів речник СБУ, Червінський діяв попри заперечення Служби безпеки проводити цю операцію та без згоди відповідних державних органів.

21 квітня СБУ оголосила Червінському підозру в перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Передбачене покарання — позбавлення волі на термін від восьми до 12 років.

Колишній співробітник ГУР Міністерства оборони Роман Червінський — один з розвідників, які організовували операцію із затримання російських бойовиків ПВК "Вагнер".