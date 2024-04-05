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На Рівненщині підірвався трактор: троє людей постраждали
ВИБУХРегіони

На Рівненщині підірвався трактор: троє людей постраждали

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Підірваний трактор на Рівненщині
Підірваний трактор на Рівненщині, 5 квітня 2024 року. Фото: Поліція в Рівненській області

На прикордонній території Рівненщини, під час польових робіт, 5 квітня підірвався трактор. Постраждали троє людей.

Про це повідомила речниця поліції в області Марія Юстицька.

За її словами, подія сталася приблизно о 14:30 під час польових робіт:

"Внаслідок вибуху водій зазнав серйозних травм, його госпіталізували до реанімації. Також неподалік перебували іще двоє чоловіків — їх доставили до лікарні, де обстежують та надають допомогу".

Речниця додала, що на місці події працюють поліцейські, вибухотехніки та військовослужбовці.

Після обстеження визначать правову кваліфікацію події.

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