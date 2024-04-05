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Понад 400 тисяч гривень: на Рівненщині військового посадовця підозрюють у безпідставному нарахуванні "бойових"
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Понад 400 тисяч гривень: на Рівненщині військового посадовця підозрюють у безпідставному нарахуванні "бойових"

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Підозра посадовцю військової частини через незаконне нарахування "бойових"
Підозра посадовцю військової частини через незаконне нарахування "бойових". Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцю військової частини Рівненщини через незаконне нарахування ним "бойових" військовій. За даними слідства, вона отримувала виплати упродовж чотирьох місяців, але в цей час проживала у Дубні.

Про це 5 квітня повідомили у Державному бюро розслідувань.

Як йдеться у повідомленні, виконувач обов'язків командира однієї з військових частин Рівненщини, через недбалість, незаконно виплатив понад 400 тисяч гривень "бойових" військовій.

"Протягом перших чотирьох місяців 2023 року він призначав виплату за перебування на лінії фронту у Запорізькій області молодшій сержантці, яка фактично залишалася у місті Дубно. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків", — повідомила пресслужба бюро.

Посадовцю повідомили про підозру за фактом недбалого ставлення до військової служби. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.

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