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"Могла перекинутися на будинки": як рятувальники Рівненщини гасять пожежі на полях
ПОЖЕЖАДСНСРегіони

"Могла перекинутися на будинки": як рятувальники Рівненщини гасять пожежі на полях

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На Рівненщині у селі Кругле 4 квітня горіли майже два гектари сухої трави. Через сильний вітер та теплу погоду вогонь поширився до лінії житлових будинків. Ймовірна причина — спалювання місцевими жителями сміття. Через високу загрозу виникнення пожеж рятувальники провели інструктаж для жителів Великої Омеляни.

Про це Суспільному повідомив головний інспектор профільного відділу ДСНС в області Олексій Ногачевський.

Пожежа біля будинків

У селі Кругле Рівненського району 4 квітня, біля житлових будинків, виникла пожежа через загоряння побутового сміття, зазначив головний інспектор профільного відділу ДСНС в області Олексій Ногачевський:

"Невідома особа запалила, через це вогонь поширився на суху рослинність. Дана пожежа набрала значних розмірів через спекотну та вітряну погоду. Ця пожежа могла перекинутися на найближчі житлові будинки".

Загорання сухої трави в селі Кругле
Загорання сухої трави в селі Кругле. Суспільне Рівне

Пожежу гасили пожежно-рятувальний та добровільний підрозділи.

Рятувальники запускали квадрокоптер, щоб встановити осередок пожежі та площу загоряння. З'ясували, що на даній території спалили два гектари сухої трави.

Рятувальники за допомоги квадрокоптера встановлюють площу пожежі
Рятувальники за допомоги квадрокоптера встановлюють площу пожежі. Суспільне Рівне

Інструктаж для місцевих

Працівники ДСНС провели інструктаж для жителів села Велика Омеляна щодо заборони випалювання сухих рослин.

Місцевий житель Володимир Новак розповів, що не спалює суху траву, а компостує у ямі:

"Звичайно, не палю трави. В мене на городі викопали яму. Туди скидаємо листя й траву для компосту. Надіюсь, що ще й буду мати добриво з того. Торік приходилось нашій голові й хлопцям виїжджати декілька разів, аби загасити підпалену суху траву".

Місцевий житель села Велика Омеляна разом із рятувальниками
Місцевий житель села Велика Омеляна разом із рятувальниками. Суспільне Рівне

Інформаційна довідка про заборону спалювання сухої трави
Інформаційна довідка про заборону спалювання сухої трави. Суспільне Рівне

Голова Великоомелянської сільради Алла Карпюк розповіла, що вона — членкиня добровільної пожежної команди:

"Тричі брала участь в пожежогасінні. Ми здійснюємо коригування і психологічну допомогу людям, які відповідно постраждали. Чоловічі добровільні формування, вони, по-іншому залучаються".

Сільська голова Великоомелянської сільради Алла Карпюк
Сільська голова Великоомелянської сільради Алла Карпюк. Суспільне Рівне

Статистика

Головний інспектор профільного відділу ДСНС в області Олексій Ногачевський зазначив, що, станом на 4 квітня, на території Рівненського району зареєстрували 53 випадків загоряння трави і 15 — побутового сміття:

"Дана статистика — незадовільна і свідчить про те, що наші громадяни не є свідомими і нехтують елементарними правилами пожежної безпеки".

За спалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність. Мінімальний штраф — 3 060 грн.

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