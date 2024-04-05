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Які профілактичні огляди варто пройти: Рівненський протипухлинний центр дав перелік
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Які профілактичні огляди варто пройти: Рівненський протипухлинний центр дав перелік

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До Всесвітнього дня здоров'я, який відзначають 7 квітня, у Рівненському обласному протипухлинному центрі розповіли про обов'язкові обстеження, які можуть допомогти виявити хвороби на ранньому етапі.

Перелік опублікував у Facebook Рівненський обласний протипухлинний центр.

Здоровий спосіб життя

До основних складових здорового способу життя відносять:

  • проходження регулярних профілактичних медичних оглядів;
  • фізичну активність;
  • відсутність шкідливих звичок;
  • правильне харчування.

Профілактика захворювань

У будь-якому віці слід проходити такі регулярні профілактичні обстеження:

  • огляд терапевта – один раз на рік;
  • УЗД органів черевної порожнини та малого таза – один раз на 1–2 роки;
  • рентгенологічне обстеження органів грудної клітки за показами або щороку, згідно з потребами медогляду за місцем роботи;
  • тестування на гепатити В, С та ВІЛ, якщо людина у групі ризику — був контакт із кров’ю чи біологічними рідинами, часта зміна статевих партнерів, манікюр нестерильними інструментами тощо;
  • огляд стоматолога — один раз або двічі на рік;
  • огляд отоларинголога ЛОР — один раз на рік;
  • огляд гінеколога для жінок — мінімум один раз на рік з цитологічним дослідженням та проведення ПАП-тесту — раз на три роки після 21 року.

Регулярні профілактичні обстеження після 40 років:

  • скринінг колоректального раку — у разі проблем з роботою кишківника щороку потрібно здавати аналіз калу на приховану кров і за лікарською рекомендацією робити колоноскопію. Зазвичай таке обстеження проводять у віці після 50 років, але якщо є покази потрібно проходити таке обстеження раніше;
  • УЗД щитоподібної залози, молочних залоз з обстеженням регіонарних лімфатичних вузлів, черевної порожнини та нирок, органів малого таза для жінок — один раз на два роки. При хворобах вказаних органів — один раз на рік;
  • УЗД щитоподібної залози, брахіоцефальних артерій, черевної порожнини та нирок, передміхурової залози для чоловіків, оскільки вони схильні до серцево-судинних захворювань — раз на два роки.

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