До Всесвітнього дня здоров'я, який відзначають 7 квітня, у Рівненському обласному протипухлинному центрі розповіли про обов'язкові обстеження, які можуть допомогти виявити хвороби на ранньому етапі.
Перелік опублікував у Facebook Рівненський обласний протипухлинний центр.
Здоровий спосіб життя
До основних складових здорового способу життя відносять:
- проходження регулярних профілактичних медичних оглядів;
- фізичну активність;
- відсутність шкідливих звичок;
- правильне харчування.
Профілактика захворювань
У будь-якому віці слід проходити такі регулярні профілактичні обстеження:
- огляд терапевта – один раз на рік;
- УЗД органів черевної порожнини та малого таза – один раз на 1–2 роки;
- рентгенологічне обстеження органів грудної клітки за показами або щороку, згідно з потребами медогляду за місцем роботи;
- тестування на гепатити В, С та ВІЛ, якщо людина у групі ризику — був контакт із кров’ю чи біологічними рідинами, часта зміна статевих партнерів, манікюр нестерильними інструментами тощо;
- огляд стоматолога — один раз або двічі на рік;
- огляд отоларинголога ЛОР — один раз на рік;
- огляд гінеколога для жінок — мінімум один раз на рік з цитологічним дослідженням та проведення ПАП-тесту — раз на три роки після 21 року.
Регулярні профілактичні обстеження після 40 років:
- скринінг колоректального раку — у разі проблем з роботою кишківника щороку потрібно здавати аналіз калу на приховану кров і за лікарською рекомендацією робити колоноскопію. Зазвичай таке обстеження проводять у віці після 50 років, але якщо є покази потрібно проходити таке обстеження раніше;
- УЗД щитоподібної залози, молочних залоз з обстеженням регіонарних лімфатичних вузлів, черевної порожнини та нирок, органів малого таза для жінок — один раз на два роки. При хворобах вказаних органів — один раз на рік;
- УЗД щитоподібної залози, брахіоцефальних артерій, черевної порожнини та нирок, передміхурової залози для чоловіків, оскільки вони схильні до серцево-судинних захворювань — раз на два роки.
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