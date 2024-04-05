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У Чернівцях три дні поспіль фіксували температурні рекорди – що про це каже кліматологиня
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У Чернівцях три дні поспіль фіксували температурні рекорди – що про це каже кліматологиня

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Площа Пресвятої Марії у Чернівцях
Площа Пресвятої Марії у Чернівцях. Суспільне Чернівці/Ольга Галіцина

У Чернівцях три дні поспіль фіксували температурні рекорди. В один із днів повітря прогрілося до 29 градусів тепла. Окрім Чернівецької області, таке фіксують й в інших регіонах. Суспільне Чернівці розповідає, чи притаманна така температура сезону та на що впливає.

Які температурні рекорди зафіксували

Цього тижня у місті зафіксували три температурні рекорди поспіль. Про них повідомляли на Facebook-сторінці обласного центру з гідрометеорології:

  • 30 березня повітря прогрілося до 25 градусів;
  • 31 березня зафіксували 27,8 градуса тепла – це перевищило показники за увесь період спостережень у березні. Востаннє цього дня температурний рекорд фіксували у 1953 році – тоді температура повітря становила +24,6⁰;
  • 1 квітня максимальна температура повітря становила +29,1°. Попередній рекорд був у 2016 році – +25,3°.

Чи це суттєве підвищення температури

Температура зростає всюди, розповіла Суспільному завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська. Це пов'язано із прискоренням глобального потепління – за останні дев'ять місяців температура зросла на два градуси.

"Коли рекорди фіксують на десяті градуса – це одне, а коли на декілька градусів, то це дуже екстремальна подія, що свідчить про те, що система дуже швидко рухається до глобального потепління", – каже Краковська.

Водночас, за словами Краковської, це не означає, що наступна весна буде теплішою, а літо й надалі спекотним. Клімат може стабілізуватися, якщо викиди вуглекислого газу в атмосферу будуть достатніми, щоб рослини та океани могли поглинати їх, а не більшими. Втім люди використовують й спалюють багато викопних палив.

"Це значно збільшило викиди концентрації парникових газів в атмосферу. Такого швидкого підвищення ще не було – наразі маємо збільшення на 50% порівняно з доіндустріальним періодом. Це підвищення фактично щомісяця. Поверхня океану прогрілася до двох кілометрів й він ще довго буде віддати накопичене тепло".

На що це може вплинути

Ще у 2013 році наприкінці березня в Україні та Європі спостерігали снігопади, а зараз повітря прогрівається до 23 та більше градусів тепла, розповідає кліматологиня. Якщо температура продовжить зростати, це може спричинити невідворотні зміни в екосистемі, зокрема, погано вплинути на врожайність.

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