У Чернівцях на частині вулиці Івана Богуна впровадили односторонній рух транспорту. Це ділянка від вулиці Аркадія Жуковського до Богдана Хмельницького.

Про це повідомили у Telegram патрульної поліції області.

У пресслужбі міськради повідомили Суспільному, що односторонній рух впровадили за зверненнями мешканців.

Крім того, у протоколі засідання міської комісії з організації та безпеки дорожнього руху йдеться про заборону паркування з правого боку вулиці. Там встановили дорожні знаки.

Раніше у міськраді повідомили, що односторонній рух також впровадили на частині вулиці Кармелюка: ділянці в напрямку від вулиці Буковинської до Лук'яна Кобилиці.

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