Якою буде погода на Івано-Франківщині 6 квітня

На Івано-Франківщині 6 квітня синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, вночі — без істотних опадів, вдень — помірний короткочасний дощ, місцями — грози.
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного центру з гідрометеорології.
Вітер — північно-західний, 7-12 м/с, вдень — місцями пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 5-7⁰ тепла, вдень — 15-17⁰ тепла. По області вночі — 3-8⁰ тепла, вдень — 13-18⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 1-6⁰ тепла, вдень — 4-9⁰ тепла.
Видимість на автошляхах добра.
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