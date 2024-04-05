У Чернівцях на вулиці Щербанюка, 34 А відкрили відділення міської поліклініки №2. Там відремонтували та облаштували кабінети лікарів, маніпуляційну, денний стаціонар та встановили ліфт для маломобільних людей.

Про це у коментарі Суспільному сказала директорка міської поліклініки №2 Світлана Широкова.

На ремонт та облаштування відділення з міського бюджету виділили 1,2 мільйона гривень. Ще 300 тисяч додала поліклініка — це гроші, які вона отримала у співпраці з НСЗУ. Ремонт тривав майже два місяці.

"Ми вивчили потреби населення саме цього мікрорайону, побачили, як він розбудовується. Тому вирішили, що тут треба створити таку філію, аби жителі міста могли сповна отримувати медичні послуги", — каже Широкова.

Відділення міської поліклініки №2 на вулиці Щербанюка, 34А. Фото: Суспільне Чернівці

У філії приймають п'ять сімейних лікарів, два терапевти, а також вузькі спеціалісти:

кардіолог,

невропатолог,

офтальмолог,

нефролог,

дерматолог,

психолог,

гінеколог.

За словами Широкової, пацієнти також можуть зробити УЗД, кольпоскопію, офтальмологічні послуги, лабораторне обстеження. А також лікуватись у денному стаціонарі — там розмістили три ліжка.

Відділення міської поліклініки №2 на вул.Щербанюка, 34А. Фото: Суспільне Чернівці

В одному місці людина може отримати і обстеження, і лікування. Тут обслуговуватимуть безплатно з електронним направленням, — каже Широкова.

Поліклініка закуповувала лише ліжка та меблі, обладнання залишилось від поліклініки №5. Згодом планують відремонтувати фасад будівлі, облаштувати територію та дитячий майданчик.

Будівля стара, ще до приєднання поліклініки №5 тут був адміністративний корпус. Там працювали бухгалтери, економісти, директор, але потім провели скорочення. Інша частина поліклініки знаходилась на вулиці Стеценка, 5, — каже Широкова.

До кінця року також планують відремонтувати відділення поліклініки на вулиці Стеценка, 5, каже Широкова. За словами міського голови Романа Клічука, там облаштують реабілітаційне відділення.

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