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До кінця весни у запас звільнять 7 тисяч строковиків — Генштаб
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До кінця весни у запас звільнять 7 тисяч строковиків — Генштаб

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Українські військові
Українські військові. Getty Images

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що до кінця весни близько 7 тисяч українських військових строкової служби звільнять в запас.

Відповідну інформацію оприлюднили у Telegram-каналі ГШ.

Як зазначається, згідно з указом президента України №149/2024, протягом квітня-травня у Збройних силах, Державній спеціальній службі транспорту та інших військових формуваннях здійснюється звільнення в запас строковиків.

"Усього підлягають звільненню близько 7 тисяч осіб", — вказали у Генштабі.

22 лютого глава держави Володимир Зеленський вніс до ВРУ законопроєкт стосовно термінів строкової військової служби.

Наступного дня нардепи прийняли за основу та в цілому законопроєкт №11035 про демобілізацію строковиків.

Проєктом закону пропонується установити, що військовослужбовці строкової служби, термін яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни звільняються з військової служби в запас у терміни, визначені указом глави держави.

З 1 серпня 2023 року строковики, в яких закінчується строк служби за призовом, можуть добровільно мобілізуватися до війська.

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