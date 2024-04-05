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З ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули ще п'ятьох дітей
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З ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули ще п'ятьох дітей

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Херсонщина, евакуація, діти
Діти, які повернулися на підконтрольну Україні територію з окупації, 28 березня 2024 року. Фото: Save Ukraine/Микола Кулеба

З тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще п'ятьох дітей.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Він додав, що повернули 16-річну дівчину сироту, а також хлопця та дівчину, 18 років, які позбавлені батьківського піклування.

Крім цього, разом із ними виїхала ще одна родина. Це мати, її 15-річна дочка та 5-річний син. Над поверненням людей працювала організація “Save Ukraine”, органи опіки та піклування, служби у справах дітей.

Наразі всі перебувають у безпечному місці, з ними працюють лікарі та психологи.

Омбудсман Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі 3 квітня повідомив, що на підконтрольну територію України вдалося повернути сім дітей із тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Нині вони та їхні родини перебувають у безпечному місці та налагоджують життя на новому місці.

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