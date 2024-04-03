На підконтрольну територію України вдалося повернути сім дітей із тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Нині вони та їхні родини перебувають у безпечному місці та налагоджують життя на новому місці.

Про це сьогодні, 3 квітня, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що родини з дітьми, які виїхали з ТОТ Запоріжжя та Херсонщини, були свідками мародерства та насилля над цивільним населенням з боку окупаційної влади:

"Росіяни змушували дітей навчатися у школі за канонами "руского міра". А родини, де є хлопці-підлітки виїжджали з ТОТ, аби їх дітей згодом не забрали до російської армії", — йдеться у повідомленні.

Родини з дітьми, яким вдалося виїхали з ТОТ Херсонської та Запорізької областей. Фото: Telegram/ омбудсман Лубінець Дмитро

Наразі родинам у відновленні документів, пошуку роботи та влаштуванні дітей до навчальних закладів допомагає Центр захисту прав дитини, державні та благодійні організації.

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