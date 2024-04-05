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Пам'ятник жертвам УБН — демонтувати: у громаді на Рівненщині прийняли рішення щодо трьох монументів радянської доби
ДЕКОМУНІЗАЦІЯРегіони

Пам'ятник жертвам УБН — демонтувати: у громаді на Рівненщині прийняли рішення щодо трьох монументів радянської доби

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Радянські пам'ятники в Гощанській громаді
Радянські пам'ятники в Гощанській громаді. Фото: надала Гощанська селищна рада

Демонтувати пам'ятник першим комсомольцям – жертвам УБН в Гощанській громаді на Рівненщині ухвалив виконком селищної ради 5 квітня. На ще двох радянських монументах воїнам-односельцям в рамках декомунізації замінити символіку.

Про це Суспільному розповіла начальниця відділу культури, молоді, спорту і туризму Гощанської селищної ради Марина Кузмічова.

Пам’ятник першим комсомольцям – жертвам УБН розташований в селі Малятин. У 1981 році його взяли на облік, як пам'ятку історії місцевого значення.

Пам'ятник жертвам УБН — демонтувати: у громаді на Рівненщині прийняли рішення щодо трьох монументів радянської доби
Пам'ятник першим комсомольцям – жертвам УБН розташований в селі Малятин. Фото: надала Гощанська селищна рада

На виконання закону про декомунізацію, виконком Гощанської селищної ради вирішив демонтувати цей об'єкт повністю.

"Щодо пам'ятника першим комсомольцям — жертвам УБН уже є одноголосне рішення обласної комісії про його демонтаж і наказ обласного управління культури і туризму про зняття з обліку. Є звернення від жителів цього села про те, що треба увіковічити пам'ять нашим воїнам. Тож після демонтажу будемо розглядати це місце, як місце пам'яті загиблим за Україну. Будемо працювати над розробкою концепції і візуалізації меморіального знаку загиблим за Україну", — зазначила Марина Кузмічова.

Пам'ятник жертвам УБН — демонтувати: у громаді на Рівненщині прийняли рішення щодо трьох монументів радянської доби
Пам'ятник воїнам-односельцям у селі Пустомити Гощанської громади. Фото: надала Гощанська селищна рада

Також виконком Гощанської селищної ради погодив демонтувати елементи радянської символіки на пам'ятниках односельцям у селах Пустомити і Малинівка.

"В Малинівці пам'ятник аварійний. Ми його просто поремонтуємо і демонтуємо елементи і правильно вкажемо дату 1939-1945. В Пустомитах — заберемо радянську символіку, орден з серпом і молотом, зірку на касці. Й також поміняємо дати 1939-1945. Тобто в цих двох випадках фактично ремонтуємо аварійність з елементами демонтажу. Дати, коли це зробимо, поки немає, це поки перше рішення, будемо працювати. Де демонтаж і ремонт, то треба встигнути до Великодніх свят. А де заміна елементів, років, то, певно, довше", — пояснила начальниця відділу культури, молоді, спорту і туризму Гощанської селищної ради.

Пам'ятник жертвам УБН — демонтувати: у громаді на Рівненщині прийняли рішення щодо трьох монументів радянської доби
Пам'ятник воїнам-односельцям у селі Малинівка Гощанської громади. Фото: надала Гощанська селищна рада

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