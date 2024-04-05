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Румунський вікаріат на Буковині: єпископ Феогност закликав румуномовні релігійні громади області доєднуватися до ПЦУ
ЦеркваРЕЛІГІЯРегіони

Румунський вікаріат на Буковині: єпископ Феогност закликав румуномовні релігійні громади області доєднуватися до ПЦУ

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Єпископ Феогност
Єпископ Чернівецький та Буковинський Феогност. Фото: Єпископ Феогност Бодоряк/Facebook

У Чернівецькій області румуномовні парафіяни можуть доєднуватися до Православної церкви України у межах вікаріату. Це окрема структура в ПЦУ, яка має право зберігати культуру, традиції та румунську мову богослужіння.

Про це на пресконференції 5 квітня розповів Єпископ Чернівецький та Буковинський Феогност.

За його словами, Румунський Вікаріат ПЦУ утворили у 2019 році, коли ПЦУ отримала томос, втім досі про це було відомо мало. Для вікаріату розробили статут за прикладом Вікаріату українських парафіян в Румунії.

"Вони там володіють українською й спілкуються румунською. Але патріарх Румунської православної церкви надав їм таке право зберігати свої українські традиції, культуру, мову та мову богослужіння, щоб задовольнити духовні потреби українців в Румунії", – каже Феогност.

Феогност каже, у румуномовних селах священники зі своїми релігійними громадами можуть долучатися до ПЦУ й проводити богослужіння мовою, яку обирають парафіяни.

Якщо долучитися до ПЦУ вирішить лише релігійна громада, то у церкві є румуномовний священник, який може проводити богослужіння. Також частина священників наразі вчать румунську, щоб полегшити спілкування з парафіянами.

Водночас в області ще жодна громада не доєдналася до вікаріату. Коли буде перший такий випадок, тоді остаточно визначать процедуру переходу. Попередньо вона є такою ж, як під час переходу релігійної громади від УПЦ до ПЦУ.

Кому підпорядковуватиметься вікаріат

Румунський вікаріат в області вже створений, втім ще немає очільника. Ним має бути священник чи єпископ з румуномовної громади, якого оберуть парафіяни. Він буде підпорядковуватися напряму митрополиту Епіфанію, а не обласній єпархії ПЦУ.

Що відомо про об'єднання єпархій ПЦУ в області

На початку лютого рішенням Синоду на Буковині об'єднали три єпархії ПЦУ в одну. Йдеться про Чернівецько-Кіцманську, Чернівецько-Хотинську та Чернівецьку єпархії.

На Чернівецьку кафедру призначили єпископа Феогноста (Бодоряка). Він був вікарієм Івано-Франківсько-Галицької єпархії.

Також Синод призначив титулярним архієпископом Кіцманським, настоятелем храму Різдва Христового у Чернівцях у підпорядкуванні Предстоятеля ПЦУ архієпископа Онуфрія (Хаврука).

Преосвященний Герман (Семанчук) став архієпископом Кам'янець-Подільським та Новоушицьким. Раніше він був звільнений від управління Чернівецько-Хотинською єпархією.

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