На війні загинув житель Херсонщини Сергій Гребенюк

Захищаючи Україну, загинув житель села Пригір’я Херсонської області Сергій Гребенюк.

Про це у Facebook повідомила Кочубеївська СВА.

Повідомляється, що військовий поліг у бою 1 квітня 2024 року поблизу Семенівки, Покровського району Донецької області.

"6 травня Сергій Гребенюку мало б виповнитися 50 років", — йдеться у дописі.

1 квітня 2024 року у Херсоні поховали солдата Олександра Соболєва. Він загинув від ран отриманих у бою під Богданівкою Донецької області.

12 березня 2024 року у Херсоні попрощалися із матросом Володимиром Бутовим. Він помер 6 березня 2024 року від ран, отриманих під час бойових дій.

7 березня 2024 року у Херсоні попрощалися з військовослужбовцем Євгенієм Кічею. Він загинув на Донеччині поблизу Новомихайлівки під час виконання бойового завдання.

Також в Одесі попрощались із жителем Херсонщини, військовослужбовцем Максимом Бараненком. Смертельне поранення він отримав у бою на Херсонському напрямку.

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