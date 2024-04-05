Стало відомо, коли поновить роботу газопровід Balticconnector

Естонсько-фінський газопровід Balticconnector, який зазнав пошкоджень 8 жовтня 2023 року, поновить роботу 22 квітня.

Про це повідомляє ERR.

Зазначається, що ремонт газопроводу завершено, і цього тижня Balticconnector успішно пройшов гідравлічні випробування.

Наразі проводяться завершальні роботи, у межах яких трубопровід промивають водою, після чого буде проведено осушення і внутрішній геометричний аналіз.

11 жовтня у Фінляндії розпочали розслідування щодо "ймовірного навмисного пошкодження" газопроводу Balticconnector у Балтійському морі, що пролягає між Фінляндією та Естонією. Влада Естонії співпрацює також зі слідством. Президент Алар Каріс 11 жовтня заявляв, що його країна вимагає відповіді.

Введений в експлуатацію у 2019 році, Balticconnector був єдиним каналом імпорту газу до Фінляндії, окрім зрідженого природного газу (СПГ), оскільки російський імпорт був припинений у травні 2022 року після вторгнення РФ в Україну.