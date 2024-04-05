Çiçek ayınıñ 3-ünde işğal etilgen İslâm Terek rayon makemesinde «cinayet aqqında haber bermeme» maddesine binaen 25 yaşındaki Emine Zekeryayevağa qarşı cianiy davanı baqmağa başladılar. Qabaatlayıcı tarafnıñ şaatları makeme oturışına kelgenleri sebebinden oturış çiçek aynıñ 10-una uzatıldı.

Advokat Emil Kurbedinov bu aqqında haber berdi, dep «Qırım birdemligi» bildirdi.

«İİNniñ organları vastasınen FSB işçileri, Emineniñ mahsus hizmete cinayet aqqında haber bermegeni sebebinden oña qarşı cinaiy dava açtılar… Bu qabaat sahtedir, operativ işçilerniñ sözlerine isbatlana. Eñ müim şey ki, Emineniñ FSB organlarınen işdeşlik yapmağa red etkeni sebebinden dava açıldı. Cinaiy qanunnamede bu madde çoq taraflı ve adiy vatandaşlarnı böyle degen operativ işçilerge çevirmege imkân bere», - dep uquq qorçalayıcı qayd etti.

Bundan ğayrı, Kurbedinov bildirdi ki, makeme oturışında prokuror, qabaatlayıcı neticeni oqudı. Bundan soñ qabaatlayıcı tarafnıñ şaatlarını çağıracaq ediler, faqat olar makeme oturışına kelmediler. Bu sebepten makemeci teneffüs ilân etti. Ertesi makeme oturışı çiçek ayınıñ 10-unda saat 14:20de olacaq.

Advokat qayd etti ki, Emine Zekeryayevağa qarşı açılğan dava tamamınen absudrdır.

Emine Zekeryayeva aqqında ne bilemiz Zekeryayevanıñ 18 yaşına yetmegen mektepten tış ayşındaki eki balası bar. 2023 senesi arman ayınıñ 7-sinde işğalciler onıñ evini tinttiler. O zaman qız, ana-babasınıñ evinde edi. FSB işçileri evini tintmek içün onı evge alıp ketirdiler. Birazdan qırımtatar qadına, Suriyege ketken ukrain vatandaşınıñ cinaiy davasında şaat olğanı aqqında haber berdiler. Evini tintken soñ taqiqatçılar, Zekeryayevanıñ cep telefonını açmağa tırıştılar. O advokatnı rica etti, amma işğalciler oña telefon etmege izin bermediler. Bundan ğayrı, evini tintken soñ onı ve aqayını Aqmescitteki FSB binasına alıp ketirdiler. Berim ayında belli olmağan bir insan oña daa bir kere telefon etip ayttı ki, onıñ evindeki tintüvde iştirak etti. Adam, taqiqat işleri içün Zekeryayevanıñ Canköydeki işğal Taqiqat eyyetine kelmesini talap etti. Qırımtatar qadını, şeadetname yollamağa soradı. Qurbedinovnıñ sözlerine köre, anonim mecburen kelecegini ve onı "Taqiqat eyyeti"ne alıp ketecegini ayıp qorquttı. Bunıñ içün advokat FSBge soratıcı ariza yazdı, amma oña yazdılar ki, "bozma tanınmadı". 2022 senesi para qış ayında Aqmescitteki işğal politsiyasiniñ işçileri, onıñ aqayı Asan Zekeryayevğa qarşı bir protokol tizdiler. "Makeme" binası yanında bulunğanı sebebinden. Mahsus tutuv müessisesinde 14 künlik memuriy tevqifni keçirdi. Dört qırımtatar adamına: Ridvan Umerov, Ayder Kadırov, Ayder Adlâkimov ve Enver Töpçige qarşı "haber bermeme" aqqında davalar açtılar.

Telegram ve Facebookta Suspilne Qırım haberlerine abune oluñız