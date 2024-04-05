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У Бердянську на Запоріжжі сталася масштабна аварія — Галіціна
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У Бердянську на Запоріжжі сталася масштабна аварія — Галіціна

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Бердянськ
Бердянськ. Фото: Суспільне Запоріжжя

В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області в районі каналізаційно-насосної станції сталася масштабна аварія.

Про це сьогодні, 5 квітня, повідомила у Telegram голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

"Масштабна аварія трапилась в Бердянську на перехресті проспекту Праці та вул. Шмідта — в районі каналізаційно-насосної станції 3 обвалився колектор. Трапився масштабний прорив з просіданням ґрунту. Окупанти взялись ремонтувати колектор. Щоправда, фейкова влада зазначила: приведуть до ладу не раніше ніж за місяць".

Раніше Суспільне повідомляло, що з 1 квітня в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області окупанти заборонятимуть здавати в оренду житло без лічильників послуг ЖКГ.

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