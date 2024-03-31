З 1 квітня в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області окупанти заборонятимуть здавати в оренду житло без лічильників послуг ЖКГ.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна:

"З 1 квітня почне діяти закон, який забороняє здавати квартири без лічильників. Аби здати житло в багатоквартирному будинку, навіть подобово, необхідно мати лічильники електроенергії, газу, води та теплопостачання", — йдеться в повідомленні.

До того ж здавати житло буде дозволено виключно за умов дотримання "прав і законних інтересів сусідів", зазначила Вікторія Галіціна:

"Тож тим, хто здає житло в окупації, варто підготуватись до того, що в свою справу доведеться "вкластися": або для встановлення додаткових лічильників, або для підкупу "невдоволених".

Також Вікторія Галіціна зазначила, що в Бердянську чимало квартир мешканці, яких виїхали, визнають "безхазяйними" та вносять в спеціальні російські реєстри, аби потім "подарувати" окупантам. Таким чином, люди навіть не можуть продати власну нерухомість, щоб зберегти кошти.

Що відомо про так звану "націоналізацію" нерухомості на тимчасово окупованій території Запорізької області

4 грудня у тимчасово окупованому Бердянську росіяни активізували "націоналізацію" нерухомості та вимагали перереєструвати майно в Росреєстрі, повідомила Вікторія Галіціна.

17 квітня 2023 року міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у тимчасово захопленому місті росіяни почали "націоналізувати" оселі місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

9 травня 2023 року за повідомленням Івана Федорова, у тимчасово окупованих селах Мелітопольщини на Запоріжжі росіяни "націоналізували"вже 674 приватні будинки людей, які вимушені були виїхати.

тимчасово окупованих селах Мелітопольщини на Запоріжжі росіяни "націоналізували"вже 674 приватні будинки людей, які вимушені були виїхати. 24 травня 2023 року місцеві ЗМІ повідомили, що у тимчасово окупованому місті Бердянськ росіяни "націоналізують" бізнеси, які не пішли на співпрацю з окупаційною адміністрацією. Так, стало відомо, що окупанти у Бердянську "націоналізували" кінотеатр "Filmax", більш відомий серед місцевих під назвою "Космос". Дирекція кінотеатру відмовилася співпрацювати з російськими військовими і показувати пропагандистські фільми. За непокору армійці РФ вигнали співробітників, замінили замки і незабаром планують запустити російське кіно. Також росіяни відібрали бізнес "на користь міської адміністрації" у підприємців, які відмовилися співпрацювати та виїхали з міста. Такі мережі ресторанів та кафе передали в управління колаборантам.

21 серпня 2023 року у Центрі національного спротиву повідомили, що на ТОТ області російські окупанти шукають порожні квартири, в які ще не заселилися військові РФ або колаборанти. Росіяни вимагають від жителів будинків надати їм списки порожніх квартир. Надалі в такі квартири росіяни “націоналізують”.

21 серпня 2023 року про "націоналізацію" квартир в тимчасово захопленому Токмаку повідомили у Генштабі ЗСУ. Військові з Республіки Бурятія РФ, які прибули до тимчасово окупованого Токмака, у разі виявлення відсутності документів на реєстрацію права проживання, відбирають усе майно та житло під виглядом “конфіскації” та фізично знущаються з невдоволених місцевих.

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