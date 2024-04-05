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Ремонт на коліях: у Києві кільцева електричка курсуватиме за зміненим графіком
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Ремонт на коліях: у Києві кільцева електричка курсуватиме за зміненим графіком

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Київська міська електричка
Київська міська кільцева електричка. Фото: Kyiv City Express/Telegram

У вихідні, 6 та 7 квітня, у Києві міська кільцева електричка курсуватиме за зміненим графіком.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Kyiv City Express.

Зазначається, що зміни у графіку у суботу та неділю відбудуться у зв'язку з ремонтом на коліях. Поїзди Kyiv City Express не зупинятимуться на станціях Борщагівка та Київ-Волинський із 09:00 до 17:00.

"Решту станцій наші поїзди прослідують за графіком. Приносимо вибачення за незручності, ремонтуємо інфраструктуру без вихідних", — йдеться у повідомленні.

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