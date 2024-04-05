Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили

Сили ППО у ніч на 5 квітня знищили 13 дронів-камікадзе типу Shahed, якими російські окупанти атакували Україну.

Про це повідомили на сторінці Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

Армія РФ випустила 13 ударних БПЛА з мису Чауда (тимчасово окупований Крим). Також росіяни завдали ударів двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 і трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Генерал-лейтенант зазначив, що мобільними вогневими групами були знищені всі БПЛА у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській області.

Начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк розповіла, що під час нічної атаки окупанти намагались пошкодити об'єкти енергетичної інфраструктури Одещини, але ППО збила "шахеди", які летіли на область.