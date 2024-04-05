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У МАГАТЕ розповіли подробиці відключення однієї з ліній на ЗАЕС
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У МАГАТЕ розповіли подробиці відключення однієї з ліній на ЗАЕС

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Українська ЗАЕС
Запорізька атомна електростанція. Фото: АР

Вимкнення зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ на Запорізькій атомній електростанції сталося після того, як неподалік пролунали постріли.

Про це повідомили у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)

Експерти зазначають, що вимкнення лінії сталося о 10:06, причина "спочатку не була зрозумілою". Однак, за словами членів групи МАГАТЕ, яка перебувала тоді на ЗАЕС, перед цим вони чули залпи.

"Група МАГАТЕ, яка була на місці, чула залпи артилерії сьогодні вранці, а також у середу, коли група чула ракетні обстріли", — йдеться у заяві.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про реальну небезпеку на ЗАЕС.

"Як це неодноразово траплялося під час цієї руйнівної війни, найбільша атомна електростанція Європи втратила ключове джерело електроенергії, необхідної для охолодження своїх реакторів, а також для інших важливих функцій ядерної безпеки. Події сьогоднішнього ранку ще раз підкреслюють реальну небезпеку, з якою стикається цей великий об’єкт", — підкреслив Гроссі.

Електропостачання Запорізької електростанції до повномасштабної війни забезпечували чотири лінії 750 кВ та шість 330 кВ.

Після того, як була відключена лінія 330 кВ, електропостачання станції забезпечує лише лінія 750 кВ.

Що відомо про стан енергоблоків ЗАЕС

20 лютого 2024 року ЗАЕС внаслідок бойових дій залишилася лише на одній лінії живлення "Запорізька АЕС — Дніпровська", іншу лінію було пошкоджено.

2 грудня 2023 року на ЗАЕС стався восьмий повний блекаут через обрив напередодні лінії енергоживлення "Запорізька ТЕС — Феросплавна" та "Запорізька АЕС — Дніпровська".

Через дії окупантів 16 листопада на енергоблоці №5 ЗАЕС зафіксовано виток реагентів з першого контуру в другий, повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом". За повідомленням пресслужби, інцидент з витоком реагентів із першого контура реактора в другий стався внаслідок переведення п'ятого енергоблока ЗАЕС у стан "гарячого зупину".

14 листопада 2023 року на ЗАЕС стався частковий блекаут через некомпетентні дії російських окупантів.

28 жовтня в.о. Голови Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков повідомив, що на тимчасово захопленій ЗАЕС четвертий та п'ятий енергоблоки знаходяться у стані "гарячого зупину". Крім того, за його словами, окупанти мають намір зібрати третій енергоблок, який нині знаходиться у стані ремонту.

12 жовтня 2023 року МАГАТЕ у своєму звіті зазначили, що четвертий енергоблок продовжує перебувати в стані "гарячої зупинки" для виробництва пари для підігріву води для сусіднього міста Енергодар, де проживає більшість персоналу станції, і для переробки рідких радіоактивних відходів.

4 жовтня 2023 року у МАГАТЕ підтвердили переведення четвертого енергоблока Запорізької АЕС у стан "гарячого зупину".

4 жовтня 2023 року у пресслужбі ДП "НАЕК "Енергоатом" наголосили, що недотримання росіянами вимог ліцензії Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції збільшує ймовірність радіаційної аварії. Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомили

3 жовтня 2023 року енергоблок №6 ЗАЕС, що тимчасово виробляв пару на час ремонтних робіт, перевели в стан "холодного зупину".

29 липня 2023 року у МАГАТЕ повідомили, що на ЗАЕС перевели 5-й енергоблок у стан "холодного зупину".

29 липня 2023 року у Держатомрегулюванні наголосили, що виведення енергоблоків у стан "гарячого зупину" порушує ліцензію Держатомрегулювання, за якою усі блоки мають перебувати у стані "холодного зупину".

9 березня 2023 року Запорізька АЕС вшосте відключилась від української енергосистеми через російські обстріли.

2 листопада 2022 року ЗАЕС була повністю знеструмлена через пошкодження двох останній високовольтних ліній живлення.

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