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США затвердили передачу Ізраїлю тисяч авіабомб — Reuters
ІЗРАЇЛЬСШАСвіт

США затвердили передачу Ізраїлю тисяч авіабомб — Reuters

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Білий дім, Вашингтон, США
Білий дім, Вашингтон, США. Getty Images

Адміністрація США дозволила передачу Ізраїлю кількох тисяч авіаційних бомб, але вони будуть доставлені не раніше наступного року.

Про це пише Reuters із посиланням на чиновників США.

Чиновник сказав, що схвалена передача включала 1000 MK82 вагою понад 200 кг, понад 1000 бомб малого діаметра та запали для бомб MK80. За його словами, боєприпаси були взяті з давно схвалених дозволів на відправку зброї в Ізраїль і не будуть поставлені раніше 2025 року.

Reuters зазначає, що США продовжують постачати озброєння своєму союзнику Ізраїлю, попри все більшу критику війни в Газі.

Офіційний дозвіл на передачу зброї було надано у 1 квітня у той же день, коли внаслідок ізраїльського удару загинули семеро працівників організації World Central Kitchen у секторі Гази. Однак американський посадовець запевнив, що ізраїльський удар відбувся значно пізніше після схвалення передачі зброї.

Гуманітарна організація World Central Kitchen (Всесвітньої центральної кухні) припинила доставку їжі в Газу попри загрозу голоду у регіоні після того, як в результаті ізраїльського удару в понеділок, 1 квітня, загинули її 7 працівників.

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