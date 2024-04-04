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World Central Kitchen припинила доставку їжі в Газу після загибелі 7 працівників внаслідок ізраїльського обстрілу
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World Central Kitchen припинила доставку їжі в Газу після загибелі 7 працівників внаслідок ізраїльського обстрілу

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World Central Kitchen припинила доставку їжі в Газу після загибелі 7 працівників
Волонтери американської міжнародної волонтерської організації World Central Kitchen (WCK) чекають на тіла своїх колег, які загинули під час ізраїльської атаки на автомобіль, що належав WCK, у лікарні Ель-Неджар у Рафаху, Газа, 03 квітня 2024 року. Getty Images/Abed Rahim Khatib/Anadolu

Гуманітарна організація World Central Kitchen (Всесвітньої центральної кухні) припинила доставку їжі в Газу попри загрозу голоду у регіоні після того, як в результаті ізраїльського удару в понеділок, 1 квітня, загинули її 7 працівників.

Про це повідомляє АР.

За даними Кіпру, кораблі з 240 тоннами допомоги від благодійної групи повернулися з Гази всього через день після прибуття. Інші гуманітарні організації також призупинили свою діяльність в Газі, заявивши, що наразі пропонувати допомогу занадто небезпечно.

Зазначається, що Ізраїль дозволив лише незначні поставки продовольства і предметів першої необхідності на спустошену північ Гази, де, за словами експертів, голод є неминучим.

Серед загиблих внаслідок ударів в ніч на понеділок — троє громадян Великої Британії, громадяни Польщі та Австралії, канадсько-американський громадянин з подвійним громадянством і один палестинець.

Як відзначає АР, загибель працівників World Central Kitchen загрожує звести нанівець зусилля США та інших країн, спрямовані на відкриття морського коридору для допомоги з Кіпру, щоб полегшити відчайдушні умови на півночі Гази.

Повідомляється, що деякі з найближчих союзників Ізраїлю, в тому числі США, у вівторок засудили загибель гуманітарних працівників внаслідок авіаударів у Газі.

Як пише АР, президент Джо Байден виступив з незвично різкою критикою Ізраїлю з боку його найближчого союзника, припустивши, що цей інцидент продемонстрував, що Ізраїль робить недостатньо для захисту цивільного населення.

"Ізраїль не зробив достатньо для захисту гуманітарних працівників, які намагаються доставити вкрай необхідну допомогу цивільному населенню", — сказав він, додавши, що він "обурений і розбитий горем" через їхні вбивства.

За словами Байдена, такі інциденти “просто не повинні відбуватися”. Він додав, що Сполучені Штати неодноразово закликали Ізраїль “деконфліктувати свої військові операції проти ХАМАСу з гуманітарними операціями”, щоб уникнути жертв серед цивільного населення.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу раніше визнав "ненавмисний удар ... по невинних людях" і заявив, що чиновники будуть працювати над тим, щоб це не повторилося.

World Central Kitchen заявила, що координувала пересування своїх автомобілів з ізраїльськими військовими. Три автомобілі, що рухалися на великій відстані один від одного, були послідовно обстріляні. Вони були спалені і понівечені, що вказує на множинні прицільні удари.

Принаймні на одному з автомобілів на даху був надрукований логотип благодійної організації, щоб його можна було ідентифікувати з повітря, і снаряд пробив велику діру в даху. Зображення тіл загиблих у лікарні в центральному місті Гази Дейр-аль-Балах свідчать, що деякі з них були одягнені в захисне спорядження з логотипом благодійної організації.

Ізраїльське телебачення повідомило, що первинне військове розслідування показало, що армія ідентифікувала автомобілі з працівниками гуманітарної організації, які прибули на її склад в Дейр-аль-Бале, і помітила поблизу підозрюваних бойовиків. Через півгодини автомобілі були атаковані військово-повітряними силами, коли вони прямували на південь. У звітах говориться, що незрозуміло, хто віддав наказ про удари і чому.

Протягом усієї війни Ізраїль заявляв, що прагне уникнути жертв серед цивільного населення і використовує сучасні засоби розвідки для нанесення ударів по ХАМАСу та інших бойовиках, пише АР. Ізраїльська влада звинувачує їх у загибелі цивільних, оскільки вони діють у населених районах.

Водночас Ізраїль наполягає на тому, що жодна ціль не є забороненою. За даними АР, ізраїльські війська неодноразово завдавали ударів по машинах швидкої допомоги і транспортних засобах, що перевозили допомогу, а також по офісах гуманітарних організацій і притулках ООН, стверджуючи, що в них перебувають озброєні бойовики.

World Central Kitchen відіграла ключову роль у відкритті нового маршруту для гуманітарних вантажів у Газу — морського проходу з Кіпру, пише АР. Минулого місяця вона разом з Об'єднаними Арабськими Еміратами відправила пілотну партію вантажу. Друга партія з близько 400 тонн продовольства і предметів першої необхідності прибула трьома кораблями до Гази за кілька годин до того, як по конвою було завдано удару.

Близько 100 тонн розвантажили до того, як благодійна організація призупинила свою діяльність, а решту вантажу везуть назад на Кіпр, повідомив речник Міністерства закордонних справ Кіпру Теодорос Гоціс.

Тим не менш, президент Кіпру Нікос Хрістодулідес заявив у вівторок, що морські поставки продовжаться.

Водночас вашингтонська група допомоги Anera, яка працює на палестинських територіях протягом десятиліть, заявила, що у зв'язку з ударами вона робить "безпрецедентний" крок, призупиняючи свою діяльність у Газі, де вона допомагала забезпечувати близько 150 000 людей їжею щодня.

Гуманітарний координатор Організації Об'єднаних Націй на палестинських територіях Джеймі Макголдрік заявив, що ці удари були "не поодиноким випадком". За даними ООН, у війні загинуло понад 180 гуманітарних працівників.

"Це майже втричі більше, ніж у будь-якому іншому конфлікті за рік", — сказав він.

World Central Kitchen – це некомерційна неурядова організація, яка забезпечує харчуванням постраждалих після стихійних лих. WCK заснована в 2010 році знаменитим шеф-кухарем Хосе Андресом, який разом з своєю командою готував їжу на Гаїті після руйнівного землетрусу.

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