У Тернополі відкрили виставку писанок і сакрального мистецтва

У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили виставку писанок та сакрального мистецтва з фондів музею.
Про це повідомила головна зберігачка музейних фондів Тернопільського обласного художнього музею Наталія Піщев.
За її словами, серед експонатів представленні ікони 18 — 20 століття невідомих авторів. Ікони створені у таких техніках виконання: олія, темпера, акрил. Також використовували автори такі матеріали для основи: дерево, полотно, метал, скло.
"Цікавою є ікона "Ісус Христос. Пресвята Євхаристія" виконана на металі, де зображений Ісус з атрибутами Святого Причастя. Привертає увагу "Плащаниця" початку 20 століття, на тканині невідомого українського художника. Окрасою експозиції є твори Юліана Панькевича, де Ісус та Богородиця одягнені у вишиванки", — йдеться у повідомленні.
На огляд глядачів також виставленні твори Юрія Чумака "У Великодню ніч", Володимира Шерстія "Зарваницька Богородиця" та "Писанкарка" Михайла Голютяка.
Також вперше для експонування представлено скульптуру "Серце Ісуса" невідомого автора початку 20 століття, яку нещодавно відреставрували.
Також на виставці представили 80 писанок різних регіонів України. Авторами є писанкарі — Юрій та Леся Цікали.
З 23 по 25 квітня у музеї будуть проводитись майстеркласи зі створення писанок для дітей та дорослих. Запрошуємо тернополян та гостей міста відвідати художній музей та створити собі весняний настрій.