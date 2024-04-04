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У Тернополі відкрили виставку писанок і сакрального мистецтва
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У Тернополі відкрили виставку писанок і сакрального мистецтва

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Скульптура "Серце Ісуса" представлена у музеї
Скульптура "Серце Ісуса". Фото: Тернопільський обласний художній музей

У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили виставку писанок та сакрального мистецтва з фондів музею.

Про це повідомила головна зберігачка музейних фондів Тернопільського обласного художнього музею Наталія Піщев.

За її словами, серед експонатів представленні ікони 18 — 20 століття невідомих авторів. Ікони створені у таких техніках виконання: олія, темпера, акрил. Також використовували автори такі матеріали для основи: дерево, полотно, метал, скло.

"Цікавою є ікона "Ісус Христос. Пресвята Євхаристія" виконана на металі, де зображений Ісус з атрибутами Святого Причастя. Привертає увагу "Плащаниця" початку 20 століття, на тканині невідомого українського художника. Окрасою експозиції є твори Юліана Панькевича, де Ісус та Богородиця одягнені у вишиванки", — йдеться у повідомленні.

Ісус Христос, Ікона невідомого автора 20 століття, Тернопіль, 4 квітня, 2024
Ікона невідомого автора 20 століття. Фото: Тернопільський обласний художній музей

На огляд глядачів також виставленні твори Юрія Чумака "У Великодню ніч", Володимира Шерстія "Зарваницька Богородиця" та "Писанкарка" Михайла Голютяка.

Картина "У Великодню ніч", Тернопіль, 4 квітня, 2024
Картина "У Великодню ніч" Юрія Чумака. Фото: Тернопільський обласний художній музей

Також вперше для експонування представлено скульптуру "Серце Ісуса" невідомого автора початку 20 століття, яку нещодавно відреставрували.

Також на виставці представили 80 писанок різних регіонів України. Авторами є писанкарі — Юрій та Леся Цікали.

Писанки, Тернопіль, 4 квітня, 2024
Писанки. Фото: Тернопільський обласний художній музей

З 23 по 25 квітня у музеї будуть проводитись майстеркласи зі створення писанок для дітей та дорослих. Запрошуємо тернополян та гостей міста відвідати художній музей та створити собі весняний настрій.

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