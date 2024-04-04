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У Києві кількість аварій на теплових мережах цієї зими зменшилась на 15%
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У Києві кількість аварій на теплових мережах цієї зими зменшилась на 15%

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У Києві кількість аварій на теплових мережах цієї зими зменшилась на 15%
Ремонт теплових мереж. Фото: КМДА

Упродовж опалювального сезону 2023/2024 у Києві на 15% було менше аварійних ситуацій, пов’язаних із пошкодженням тепломереж, якщо порівнювати з роком раніше.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

"Враховуючи рівень зношеності теплових мереж міста, аварії під час опалювального сезону виникали й усувались у поточному режимі. Але важливо те, що їх було менше", — заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, підбиваючи підсумки опалювального сезону, що завершився у столиці.

Посадовець зазначає, що це результат підготовчої роботи в міжсезоння: проведення гідравлічних випробувань, планової заміни найбільш зношених ділянок трубопроводів на основі ретельної діагностики

У КМДА прозвітували, що загалом у всіх районах міста у 2023 році замінено понад 60 км трубопроводів різного діаметра. Їх визначали на основі аналізу інформації про кількість пошкоджень, що відбувались на трубопроводах упродовж останніх років експлуатації, та з урахуванням терміну експлуатації труб.

Тим часом раніше повідомлялося, що у Києві з приходом морозів зросла кількість аварій на водопровідних мережах, особливо на ділянках з найбільшими термінами експлуатації.

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