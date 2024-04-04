Діти у столиці отруїлися гуманітарним шоколадом: всередині був канабіс

У столичній лікарні опинилися три дитини із ознаками інтоксикації наркотичними речовинами, які були в складі шоколаду.
Про це розповіли в Київській міській дитячій клінічній лікарні №1.
23 березня до медзакладу госпіталізували дві дитини із однієї сім'ї. У них були прояви порушення свідомості, нездужання, блювання. Молодшу помістили в реанімацію.
Зазначається, що причиною такого стану став канабіс. Обидві дитини напередодні вживали гуманітарний шоколад в упаковці без маркування.
26 березня госпіталізували дитину в стані психомоторного збудження. Також в неї були галюцинації, блювання, розширені зіниці, знижений м'язовий тонус.
Як розповіли в лікарні, дитина скуштувала шоколад, який подарували батьку. У його складі знайшли псилоцибін — речовину, котра міститься у галюциногенних грибах.
"Вивчайте склад продуктів, які ви даєте дітям. Дані передані в поліцію", — йдеться в повідомленні.