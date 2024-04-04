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Діти у столиці отруїлися гуманітарним шоколадом: всередині був канабіс
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Діти у столиці отруїлися гуманітарним шоколадом: всередині був канабіс

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Шоколад
Шоколад, ілюстративне. Фото: pexels.com/Polina Tankilevitch

У столичній лікарні опинилися три дитини із ознаками інтоксикації наркотичними речовинами, які були в складі шоколаду.

Про це розповіли в Київській міській дитячій клінічній лікарні №1.

23 березня до медзакладу госпіталізували дві дитини із однієї сім'ї. У них були прояви порушення свідомості, нездужання, блювання. Молодшу помістили в реанімацію.

Зазначається, що причиною такого стану став канабіс. Обидві дитини напередодні вживали гуманітарний шоколад в упаковці без маркування.

26 березня госпіталізували дитину в стані психомоторного збудження. Також в неї були галюцинації, блювання, розширені зіниці, знижений м'язовий тонус.

Як розповіли в лікарні, дитина скуштувала шоколад, який подарували батьку. У його складі знайшли псилоцибін — речовину, котра міститься у галюциногенних грибах.

"Вивчайте склад продуктів, які ви даєте дітям. Дані передані в поліцію", — йдеться в повідомленні.

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