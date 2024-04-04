НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Бучанській громаді набирають добровольців у місцеву тероборону
МІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

У Бучанській громаді набирають добровольців у місцеву тероборону

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Бучанське ДФТГ прагне поповнити лави новими добровольцями, оголосили набір охочих
Тренування бійців Бучанського ДФТГ. Фото: Бучанська міська рада/Telegram

У Бучі на Київщині оголосили набір охочих служити в добровольчому формуванні територіальної громади (ДФТГ). Кандидати мають пройти медичний, професійний та психологічний відбір.

Про це йдеться у повідомленні Бучанської міської ради у Telegram.

Бійців ДФТГ залучають до мобільних груп, які знешкоджують російські "шахеди" на території громади. Крім того, вони регулярно перевіряють бомбосховища, охороняють об'єкти критичної інфраструктури, забезпечують громадський порядок.

Добровольці також працюють інструкторами у підготовці населення до національного спротиву і допомагають Національній поліції патрулювати територію. Долучитися до лав Бучанського ДФТГ можуть юнаки та дівчата віком від 18 років. Вони мають пройти медичний, професійний та психологічний відбір. Після зарахування добровольці пройдуть базову військову підготовку. Деталі вступу до Бучанського ДФТГ можна дізнатись за телефоном: +380 96 004 2188.

Раніше на Київщині стартував перший безкоштовний базовий курс для цивільних з підготовки до національного спротиву. Програма навчання включає 16 напрямів, зокрема тактичну та вогневу підготовку, тактичну медицину, роботу з БПЛА, виживання, протидію ІПСО.

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
Вікторія Белявцева
Екскерівниці апарату Харківської ОВА обрали запобіжний захід за підозрою в махінаціях з системою "Шлях"
ОСББ з Київської, 11 Рівному просять у міста земельну ділянку
Передача земельних ділянок в користування ОСББ: скільки таких звернень і рішень прийняла Рівнерада у 2024 році
Спецмашини для потреб комунальників
"Миколаївводоканалу" передадуть аварійні автомобілі, оснащені слюсарними інструментами
Олександр Терещенко — новий заступник голови ОВА з питань цифровізації
Новий заступник голови Рівненської ОДА. Олександр Терещенко розповів, над чим працюватиме
На початок