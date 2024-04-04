У Бучанській громаді набирають добровольців у місцеву тероборону

У Бучі на Київщині оголосили набір охочих служити в добровольчому формуванні територіальної громади (ДФТГ). Кандидати мають пройти медичний, професійний та психологічний відбір.

Про це йдеться у повідомленні Бучанської міської ради у Telegram.

Бійців ДФТГ залучають до мобільних груп, які знешкоджують російські "шахеди" на території громади. Крім того, вони регулярно перевіряють бомбосховища, охороняють об'єкти критичної інфраструктури, забезпечують громадський порядок.

Добровольці також працюють інструкторами у підготовці населення до національного спротиву і допомагають Національній поліції патрулювати територію. Долучитися до лав Бучанського ДФТГ можуть юнаки та дівчата віком від 18 років. Вони мають пройти медичний, професійний та психологічний відбір. Після зарахування добровольці пройдуть базову військову підготовку. Деталі вступу до Бучанського ДФТГ можна дізнатись за телефоном: +380 96 004 2188.

Раніше на Київщині стартував перший безкоштовний базовий курс для цивільних з підготовки до національного спротиву. Програма навчання включає 16 напрямів, зокрема тактичну та вогневу підготовку, тактичну медицину, роботу з БПЛА, виживання, протидію ІПСО.