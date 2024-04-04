Перевозив дев'ять оленів, один був мертвий: у Києві затримали жителя Рівненщини

Жителя Рівненщини затримали на блокпосту в Києві увечері 3 квітня. У мікроавтобусі він перевозив дев'ять плямистих оленів без відповідного дозволу. Одна тварина була мертва. Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Розслідують факт жорстокого поводження з тваринами.

Про це 4 квітня інформує у Facebook Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 3 квітня приблизно о 22:00 на блокпосту при в’їзді до Києва патрульні зупинили автомобіль Renault Master, яким керував 23-річний житель Рівненщини.

"Під час огляду в кузові автомобіля виявили дев'ять плямистих оленів. Водій жодних документів та дозволу на перевезення тварин не мав. Один олень вже був без ознак життя. Зі слів водія, тварин він перевозив на замовлення знайомого підприємця з Сумщини на ферму у Київську область", — йдеться в повідомленні.

Тварин передали на тимчасове утримання до Київського зоопарку, спеціалісти закладу також мають провести дослідження і встановити причини смерті одного оленя.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. 23-річного водія мікроавтобуса затримали, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

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