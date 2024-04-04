НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Сумах перед судом постане підприємець за самовільне зайняття земельних ділянок вартістю 3,3 млн грн
ПРОКУРАТУРАПОЛІЦІЯСудРегіони

У Сумах перед судом постане підприємець за самовільне зайняття земельних ділянок вартістю 3,3 млн грн

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Сумах перед судом постане підприємець, якого підозрюють у самовільному зайнятті земельних ділянок вартістю 3,3 млн грн.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі та ГУНП в Сумській області.

За даними правоохоронців, обвинувачений без належного оформлення права власності, користування чи оренди самовільно зайняв земельні ділянки загальною площею 0,1310 га по вул. Нижньохолодногірська у Сумах. На зазначеній землі підприємець встановив паркан і навіси, потім збудував гараж та надає охочим платні послуги з паркування автотранспорту, додали у повідомленні.

Відповідно до висновку експертів вартість самовільно захопленої землі становить майже 3,3 млн грн.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Підозрювані у сприянні складання іспиту з водіння за хабарі
Двом жителям Закарпаття повідомили про підозру в сприянні складання іспиту з водіння за хабар
У Києві "мертві душі" прибирали кладовища
У Києві "мертві душі" прибирали кладовища: 16 млн грн, начебто сплачені їм за роботу, повернули у столичний бюджет
СБУ, затримання, Дніпро
Вивезли в гараж і вимагали 8 тисяч доларів неіснучого боргу: двом жителям Дніпра повідомлено про підозру
Чернєва, Силкіну та Русанову зі Сватового, Старобільська, Сєвєродонецька судитимуть
Судитимуть ще трьох псевдо керівників незаконних владних структур, які сформовані російськими окупантами на Луганщині
На початок