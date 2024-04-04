У Сумах перед судом постане підприємець, якого підозрюють у самовільному зайнятті земельних ділянок вартістю 3,3 млн грн.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі та ГУНП в Сумській області.

За даними правоохоронців, обвинувачений без належного оформлення права власності, користування чи оренди самовільно зайняв земельні ділянки загальною площею 0,1310 га по вул. Нижньохолодногірська у Сумах. На зазначеній землі підприємець встановив паркан і навіси, потім збудував гараж та надає охочим платні послуги з паркування автотранспорту, додали у повідомленні.

Відповідно до висновку експертів вартість самовільно захопленої землі становить майже 3,3 млн грн.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram