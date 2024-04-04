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У Рівному попрощалися з добровольцем Олексієм Драганчуком
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Рівному попрощалися з добровольцем Олексієм Драганчуком

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У Рівному на майдані Незалежності 4 квітня попрощалися з 35-річним добровольцем Олексієм Драганчуком. Він загинув в бою на Донеччині.

За даними пресслужби міської ради, Олексій Драганчук народився у Рівному, навчався у школі № 19, потім — в автотранспортному коледжі НУВГП. Працював далекобійником в Європі.

Знайома загиблого Лариса Ігнатюк поділилася спогадами:

"Я пам'ятаю, як він прийде, скаже: «Тьотю Ларисо, добрий день!». Ось цей його голос завжди у мене, мабуть, залишиться. Таких дітей дуже мало. Шкода, що війна забирає найкращих".

У Рівному попрощалися з добровольцем Олексієм Драганчуком
Прощання з добровольцем Олексієм Драганчукому Рівному. Фото: Суспільне Рівне

Через початок повномасштабного вторгнення РФ чоловік повернувся в Україну. У вересні 2022 року пішов добровольцем на фронт. Спочатку воював на Запорізькому напрямку, згодом — на Донеччині.

"Був світлою людиною, порядним, батьком двох дітей, другом. На нього завжди можна було покластися. Що я не попрошу, він все кидає — їде виручати. В скруту хвилину підтримував, був взірцем, патріотом своєї країни. Він далекобійником працював довгий час. Облишив роботу за кордоном, приїхав захищати свою країну, землю, дітей, сім'ю", — розповів побратим Олексія Драганчука Віктор.

У Рівному попрощалися з добровольцем Олексієм Драганчуком
Прощання з добровольцем Олексієм Драганчукому Рівному. Фото: Суспільне Рівне

Під час служби військовий двічі отримував поранення, але продовжував воювати. На фронті чоловік мав позивний "Алабай".

"На нього можна було дивитися знизу вверх. Мені знайомий казав: «Що ти Льошу не знаєш, який він високий». Мабуть, від того він і взяв "Алабай", — додала подруга загиблого Наталія Тіторчук.

Олексій Драганчук загинув 31 березня під час стрілецького бою на Донеччині.

Поховали військовослужбовця на кладовищі Нове.

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