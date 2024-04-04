У Рівному попрощалися з добровольцем Олексієм Драганчуком

У Рівному на майдані Незалежності 4 квітня попрощалися з 35-річним добровольцем Олексієм Драганчуком. Він загинув в бою на Донеччині.
За даними пресслужби міської ради, Олексій Драганчук народився у Рівному, навчався у школі № 19, потім — в автотранспортному коледжі НУВГП. Працював далекобійником в Європі.
Знайома загиблого Лариса Ігнатюк поділилася спогадами:
"Я пам'ятаю, як він прийде, скаже: «Тьотю Ларисо, добрий день!». Ось цей його голос завжди у мене, мабуть, залишиться. Таких дітей дуже мало. Шкода, що війна забирає найкращих".
Через початок повномасштабного вторгнення РФ чоловік повернувся в Україну. У вересні 2022 року пішов добровольцем на фронт. Спочатку воював на Запорізькому напрямку, згодом — на Донеччині.
"Був світлою людиною, порядним, батьком двох дітей, другом. На нього завжди можна було покластися. Що я не попрошу, він все кидає — їде виручати. В скруту хвилину підтримував, був взірцем, патріотом своєї країни. Він далекобійником працював довгий час. Облишив роботу за кордоном, приїхав захищати свою країну, землю, дітей, сім'ю", — розповів побратим Олексія Драганчука Віктор.
Під час служби військовий двічі отримував поранення, але продовжував воювати. На фронті чоловік мав позивний "Алабай".
"На нього можна було дивитися знизу вверх. Мені знайомий казав: «Що ти Льошу не знаєш, який він високий». Мабуть, від того він і взяв "Алабай", — додала подруга загиблого Наталія Тіторчук.
Олексій Драганчук загинув 31 березня під час стрілецького бою на Донеччині.
Поховали військовослужбовця на кладовищі Нове.
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