Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що союзники повинні збільшити свою підтримку Україні.

Про це Боррель сказав, перебуваючи у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі у четвер, 4 квітня, повідомляє кореспондентка Суспільного.

За словами Борреля, напередодні він зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, який пояснив ситуацію на фронті.

“Ми повинні збільшити нашу підтримку, щоб зробити більше і швидше. Ми зробили багато, але цього, безумовно, недостатньо. Росія знищує цивільні об'єкти. Намагається вивести з ладу систему електропостачання. Для всіх українців. Вони вбивають людей і руйнують інфраструктуру”, — сказав Боррель.

Він додав, що це свідчить лише про одне: потрібно продовжувати підтримувати Україну і робити більше для захисту цивільного населення і надання українцям можливості протистояти російській агресії.

Він також назвав три “гарячі точки” у світі.

“Важливо, щоб ми подивилися на те, що відбувається в трьох місцях у світі. Чорне море, сценарій російської агресії проти України. Червоне море, де ми розгорнули військово-морську місію, і Південно-Китайське море. Ці три місця є гарячими точками світу", — сказав головний дипломат ЄС.

3 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і високий представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель обговорили пошук систем Patriot та прискорення постачання боєприпасів для України.