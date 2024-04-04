В яких приватних лабораторіях можна безплатно здати аналізи у Чернівцях: перелік

У Чернівцях у деяких відділеннях двох приватних лабораторій — Сінево та CSD — можна безплатно здати аналізи за направленням від лікаря. Йдеться про аналізи, які входять до пакету послуг №9 "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

Про це Суспільному повідомили на інформаційній лінії лабораторій.

Серед приватних лабораторій в Чернівцях, в яких укладений договір з НСЗУ, також є лабораторія Ескулаб. Проте на гарячій лінії Ескулаб у коментарі Суспільному повідомили, що послуги, які передбачені програмою медичних гарантій, в Чернівцях з 25 березня недоступні.

За словами директорки Західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України Тетяни Кудик, лабораторії можуть переукласти договір за власним бажанням.

“1 січня лабораторії уклали договір з НСЗУ терміном на три місяці. Коли будуть прийняті зміни до постанови про програми медичних гарантій, заклади будуть переукладати договори з НСЗУ”, — сказала Кудик.

Які послуги входять до пакету №9 та є безплатними

загальноклінічні та біохімічні лабораторні дослідження (розгорнутий клінічний аналіз крові; морфологічне дослідження клітин крові; визначення групи крові і резус-фактора; біохімічний аналіз крові; тест на тропонін; вітамін Д, А, Е, В6, В9, В12; глюкоза в цільній крові або сироватці крові; гемоглобін; загальний аналіз сечі; кал на гельмінти; дослідження на онкологічні маркери; тест на токсоплазмоз;

(розгорнутий клінічний аналіз крові; морфологічне дослідження клітин крові; визначення групи крові і резус-фактора; біохімічний аналіз крові; тест на тропонін; вітамін Д, А, Е, В6, В9, В12; глюкоза в цільній крові або сироватці крові; гемоглобін; загальний аналіз сечі; кал на гельмінти; дослідження на онкологічні маркери; тест на токсоплазмоз; бактеріологічні дослідження: аналіз різних бакпосівів;

аналіз різних бакпосівів; імунологічні дослідження для діагностики інфекційних захворювань та контролю за ними;

цитологічні дослідження;

гістологічні дослідження: біопсія матеріалу з різних ділянок тіла;

біопсія матеріалу з різних ділянок тіла; гормональні дослідження;

З повним переліком доступних аналізів можна ознайомитися на сайті CSD та Сінево.

В яких відділеннях можна безплатно здати аналізи

Безплатно здати аналізи можна не у всіх відділеннях лабораторій. У Чернівцях відділення, які мають договір із НСЗУ, розташовані за такими адресами:

Лабораторія CSD : вулиця Головна, 95; вулиця Руська, 200.

: вулиця Головна, 95; вулиця Руська, 200. Лабораторія Сінево: вулиця Авангардна, 53; вулиця Головна, 32.

Що для цього потрібно?

Для того, щоб безплатно здати аналізи у приватних лабораторіях, потрібно:

отримати електронне направлення від сімейного лікаря або спеціаліста;

зареєструватися на сайті лабораторії на попередній прийом. Для цього треба ввести свої дані, код направлення та обрати відділення;

у лабораторному центрі необхідно пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу, та електронне направлення.

Детальнішу інформацію можна отримати на сайті Сінево та CSD або зателефонувати на гарячу лінію за номером:

Сінево: 044 205 00 20;

CSD: 044 390 90 75.

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