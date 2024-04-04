Вода у майже кожному третьому колодязі Рівненщини не відповідає санітарним нормам. Це дані обласного центру контролю і профілактики хвороб. 2023 році його фахівці перевірили якість води у майже 1,5 тисячі колодязів.

Про результати моніторингу, правила облаштування криниць та як часто їх слід чистити в етері Українське радіо. Рівне розповіла лікарка відділу моніторингу та реагування на небезпеки обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Кулакова.

За її даними, у 2023 році обстежили 1 378 колодязів, 497 з них — не відповідали за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками. Воду з них перевіряли на вміст заліза, нітратів, нітритів, аміаку. А також — наявність збудників кишкових інфекцій та яєць гельмінтів.

“34% всіх проб, відібраних з громадських чи індивідуальних колодязів, не відповідали санітарно-хімічним показникам. Найчастіше — це вміст заліза. Відмічалася жорсткість, перевищений вміст нітратів — 25% від всієї води. Найбільш небезпечними для здоров'я людини є вміст нітратів у питній воді, що є актуально для нашої області. Коли перевищений вміст нітратів — цю воду обробити майже неможливо. Нітрати при кип'ятінні не випаровуються і нікуди не зникають. Чим більше випаровується вода, тим більша концентрація нітратів”, — зауважила Ольга Кулакова.

Як правильно облаштувати криницю

Зі слів лікарки, будувати криницю варто на підвищеній ділянці за 25 метрів від ймовірного джерела забруднення:

“Рекомендується, щоб були залізобетонні кільця. Щілини мають бути замазані цементом, щоб не було доступу до ґрунту, якоюсь мірою повинна бути герметизація. Потім облаштовуються, так званий, глиняний замок — кругом наземної частини на два метри в глибину ущільнюються глиною або галькою ґрунт, щоб при зливах чи паводках не просочувалася в тому місці брудна вода”.

Також вона не радить робити колодязі у місцях з високим рівнем ґрунтових вод та болотистих ділянках.

“Не варто розташовувати криницю і близько біля будівлі, сараю, туалету, вигрібної ями, біля городу, поля, де потім будуть удобрення. Хто має шахтні криниці, рекомендується раз на рік проводити відкачування води і чистку самої криниці із видаленням мулу і подальшою дезінфекцією цієї криниці”, — зазначила Ольга Кулакова.

Авторка: Юлія Пашкевич

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