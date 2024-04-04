Миколаївські волонтери переробляють повнопривідні автомобілі під кейсеваки для фронту. Гроші збирають представники фонду "Mission Ukraine" в Британії, де власне й купують машини. Крім того, благодійники переоснащують човни, котрими евакуюють поранених з лівого берега Херсонщини.

Про це кореспондентам Суспільного розповів директор благодійної організації "БФ "Відновлення півдня України" Єгор Вишняков.

"Знімаємо задній ряд сидінь, вивільняємо простір для постраждалих. Тут майже два метри: десь 1,90 — 1,85, залежно від моделі автівок. Розбираємо і виварюємо заново конструкцію, зашиваємо алюмінієм, тому що це максимально гігієнічно. Прохання було, щоб це милось, щоб кров не потрапляла", — розповідає директор благодійної організації.

Евакуаційна автівка для перевезеня поранених. Суспільне Миколаїв/Валентина Гурова

Як вдосконалити евакуаційну автівку радили медики, тому основний варіант затвердили не з першого разу, говорить Вишняков. Протягом року зробили понад 30 машин на перше "плече" евакуації.

Автомобілі оснащені білим та червоним світлом, аби працювати у режимі світломаскування, каже волонтер.

Сюди становляться ноші, фіксуються. Ще тут будуть кишеньки на липучках для медичних препаратів, медикаментів, обладнання медичного.

Однин з автомобілів, що переобладнали для потреб захисників. Суспільне Миколаїв/Валентина Гурова

Зі слів Єгора Вишнякова, перероблені під кейсеваки машини переважно відправляють на східний напрямок. Медики, які працюють на автівках дають зворотний зв'язок.

"Були випадки, коли біля машин були прильоти, й цей алюміній, звісно, це не броня, але внаслідок того, що він пластичний, тягучий, то дуже непогано тримає ударну хвилю. Коли скло розлітається, ця капсула більш-менш допомагає зберегти життя тих, хто там всередині", — пояснює чоловік.

Кейсевак з позначкою "Медики". Суспільне Миколаїв/Валентина Гурова

Аби евакуювати поранених військовослужбовців з лівого берега Херсонщини волонтери переробляють човни, привезені з Британії.

"Іноді знімаємо пости, переносимо кермо, щоб збільшити простір. Робимо технічний огляд двигунів, поточний ремонт. Трейдери теж приходять не в дуже гарному стані, лагодимо", — каже благодійник.

Човен у майстерні волонтерів. Фото з архіву Єгора Вишнякова

Після того, як закінчують роботи з переоснащення, британські волонтери доставляють транспорт військовим. Представниця фонду "Mission Ukraine", волонтерка з Британії Роуз від початку повномасштабної війни приїздить до України вже восьмий раз.

Я залишатимусь тут так довго, скільки український народ потребуватиме моєї допомоги.

Представниця фонду "Mission Ukraine", волонтерка з Британії Роуз. Суспільне Миколаїв/Валентина Гурова

Зі слів Роуз, човни та машини потрібні щодня, аби зберегти життя українських захисників.

"Це дуже важлива робота. Я фіксую все на фото і розповідаю людям у Великій Британії, що Україні необхідна підтримка та допомога. Слава Україні!" — говорить волонтерка.

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