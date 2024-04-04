Миколаївські волонтери переробляють повнопривідні автомобілі під кейсевакиПерша ланка евакуації з лінії фронту, повнопривідні джипи, що переобладнані для евакуації поранених бійців бойовими медиками для фронту. Гроші збирають представники фонду "Mission Ukraine" в Британії, де власне й купують машини. Крім того, благодійники переоснащують човни, котрими евакуюють поранених з лівого берега Херсонщини.
Про це кореспондентам Суспільного розповів директор благодійної організації "БФ "Відновлення півдня України" Єгор Вишняков.
"Знімаємо задній ряд сидінь, вивільняємо простір для постраждалих. Тут майже два метри: десь 1,90 — 1,85, залежно від моделі автівок. Розбираємо і виварюємо заново конструкцію, зашиваємо алюмінієм, тому що це максимально гігієнічно. Прохання було, щоб це милось, щоб кров не потрапляла", — розповідає директор благодійної організації.
Як вдосконалити евакуаційну автівку радили медики, тому основний варіант затвердили не з першого разу, говорить Вишняков. Протягом року зробили понад 30 машин на перше "плече" евакуаціїПід час першого "плеча" евакуації травмованих з позицій вивозять у більш-менш безпечну зону. Медики, які працюють у складі евакуаційних екіпажів, можуть стабілізувати стан пораненого..
Автомобілі оснащені білим та червоним світлом, аби працювати у режимі світломаскування, каже волонтер.
Сюди становляться ноші, фіксуються. Ще тут будуть кишеньки на липучках для медичних препаратів, медикаментів, обладнання медичного.
Зі слів Єгора Вишнякова, перероблені під кейсеваки машини переважно відправляють на східний напрямок. Медики, які працюють на автівках дають зворотний зв'язок.
"Були випадки, коли біля машин були прильоти, й цей алюміній, звісно, це не броня, але внаслідок того, що він пластичний, тягучий, то дуже непогано тримає ударну хвилю. Коли скло розлітається, ця капсула більш-менш допомагає зберегти життя тих, хто там всередині", — пояснює чоловік.
Аби евакуювати поранених військовослужбовців з лівого берега Херсонщини волонтери переробляють човни, привезені з Британії.
"Іноді знімаємо пости, переносимо кермо, щоб збільшити простір. Робимо технічний огляд двигунів, поточний ремонт. ТрейдериМодель човнів теж приходять не в дуже гарному стані, лагодимо", — каже благодійник.
Після того, як закінчують роботи з переоснащення, британські волонтери доставляють транспорт військовим. Представниця фонду "Mission Ukraine", волонтерка з Британії Роуз від початку повномасштабної війни приїздить до України вже восьмий раз.
Я залишатимусь тут так довго, скільки український народ потребуватиме моєї допомоги.
Зі слів Роуз, човни та машини потрібні щодня, аби зберегти життя українських захисників.
"Це дуже важлива робота. Я фіксую все на фото і розповідаю людям у Великій Британії, що Україні необхідна підтримка та допомога. Слава Україні!" — говорить волонтерка.
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