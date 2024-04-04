Як чернівчани можуть користуватися стадіоном "Буковина", який здали в оренду

На стадіоні "Буковина" у Чернівцях люди можуть безплатно користуватися біговими доріжками. Стадіон перебуває в оренді в місцевого футбольного клубу, тому займатися на стадіоні можна буде у робочий час компанії.

Про це йдеться у договорі про співпрацю, повідомив Суспільному виконавчий директор футбольного клубу "Буковина" Ігор Наболотний.

Графік, коли чернівчани можуть користуватись стадіоном, ще узгоджують. Попередньо доступ буде щодня з 6:00 до 22:00.

Доступ до бігових доріжок матимуть й дитячо-юнацькі спортивні школи, щоб проводити на стадіоні навчальні тренування та спортивні заходи. Робитимуть це за розкладом, який затвердить міське управління фізкультури та спорту.

Крім цього, на стадіоні можна буде проводити офіційні чемпіонати та змагання за кубки міста, фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи. Водночас якщо дати заходів та змагань в управлінні та клубу будуть збігатися, перевагу надаватимуть змаганням футбольного клубу.

Чому стадіон здали в оренду

Раніше на пресконференції 7 березня міський голова Роман Клічук сказав, що міськрада зацікавлена в тому, щоб здати в оренду стадіон, оскільки грошей на його утримання й ремонт з бюджету не вистачає.

Водночас сказав, що приватизувати стадіон не будуть, бо це заборонено законом. Крім оренди, майбутній орендар платитиме й земельний податок — приблизно 500 тисяч гривень на рік.

Які умови оренди

Стартова ціна оренди становила понад 27 тисяч гривень. Єдиним учасником торгів було ТОВ "ФК Буковина". За даними платформи opendatabot, це підприємство зареєстрували у грудні 2023 року, а одним із засновників є громадська організація "Спортивно-футбольний клуб "Буковина" – її очолює президент клубу Андрій Сафроняк.

Клуб орендуватиме стадіон "Буковина" впродовж 5 років.

В оренду здали об'єкт площею понад три тисячі квадратних метрів. Сюди входять павільйони на території стадіону, футбольне поле, бігова доріжка, спортивний майданчик та басейн.

Що ФСК "Буковина" планує робити зі стадіоном

Інвестор команди "Буковина" поставив завдання — вийти з гравцями до Прем'єр-ліги, розповів виконавчий директор футбольного клубу "Буковина" Ігор Наболотний.

Для цього клуб планує переобладнати стадіон згідно з вимогами змагань такого рівня. Основним для проведення Прем'єр-ліги є освітлення та підігрів поля. Також планують провести ремонт фасадів, вбиралень, роздягалень та облаштувати парковку. На це планують витратити понад 100 мільйонів гривень.

"Мета така: за рік підтягнути інфраструктуру, отримати дозволи на стадіон, щоб потішити вболівальників в такий час, щоб сюди приїжджали такі команди, як Динамо-Київ, Шахтар й інші з Прем’єр-ліги. Якщо інвестор готовий вкладати в інфраструктуру, то від цього виграють усі, бо він ці кошти залишає тут", — розповідає Наболотний.

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