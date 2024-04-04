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Прикордонники з Волині відбили штурм на Новопавлівському напрямку на Донеччині
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Прикордонники з Волині відбили штурм на Новопавлівському напрямку на Донеччині

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Під час бойових дій на Донеччині бійці Волинського прикордонного загону відбили штурм російських військових на Новопавлівському напрямку.

Про це 4 квітня повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

За даними прикордонників, російські військові намагалися штурмувати один із опорних пунктів. Українським захисникам вдалося відбити атаку.

Під час відступу шестеро солдатів російської армії сховалися в укритті. Їх вистежили з повітря і ліквідували з допомогою гранат і автоматичної зброї.

Довідково: за даними Генштабу Збройних сил України, станом на 4 квітня на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, південно-східніше Водяного де військо РФ за підтримки авіації 22 рази намагалося прорвати оборону українських військ.

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