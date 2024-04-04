У Миколаївській області планують перейменувати п'ять населених пунктів у Баштанському та Первомайському районах.

Про це третього квітня повідомив перший заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський.

"Зараз триває етап перейменування населених пунктів нашої країни, міст та селищ, які містили ознаку колоніальної імперської політики", — повідомляє фахівець.

За словами Романа Лозинського, на черговому засіданні комітету фахівці підтримали перейменування 51 населеного пункту, з яких сім міст та 44 села та селища. Зокрема, п'ять населених пунктів Миколаївської області.

Баштанський район

село Першотравневе на село Мирне.

Первомайський район

село Гражданівка на село Левицьке;

село Краснівка на село Лучківка;

село Краснопіль на село Чайківка;

село Юр'ївка на село Юріївка.

Зі слів Романа Лозинського, документи мешканців перейменованих населених пунктів залишаться чинними, в них не треба буде вносити зміни. Окремо юридичні особи з часом отримають можливість безкоштовно оновити документи.

Остаточне рішення, щодо перейменування винесуть на голосування Верховної Ради України.

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