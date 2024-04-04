НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Деколонізація на часі: на Миколаївщині планують перейменувати п'ять населених пунктів
ДЕКОМУНІЗАЦІЯДерусифікаціяВЕРХОВНА РАДАНАСЕЛЕННЯРегіони

Деколонізація на часі: на Миколаївщині планують перейменувати п'ять населених пунктів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Український прапор майорить
Український прапор. Ілюстративне фото: Getty Images.

У Миколаївській області планують перейменувати п'ять населених пунктів у Баштанському та Первомайському районах.

Про це третього квітня повідомив перший заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський.

"Зараз триває етап перейменування населених пунктів нашої країни, міст та селищ, які містили ознаку колоніальної імперської політики", — повідомляє фахівець.

За словами Романа Лозинського, на черговому засіданні комітету фахівці підтримали перейменування 51 населеного пункту, з яких сім міст та 44 села та селища. Зокрема, п'ять населених пунктів Миколаївської області.

Баштанський район

  • село Першотравневе на село Мирне.

Первомайський район

  • село Гражданівка на село Левицьке;
  • село Краснівка на село Лучківка;
  • село Краснопіль на село Чайківка;
  • село Юр'ївка на село Юріївка.

Зі слів Романа Лозинського, документи мешканців перейменованих населених пунктів залишаться чинними, в них не треба буде вносити зміни. Окремо юридичні особи з часом отримають можливість безкоштовно оновити документи.

Остаточне рішення, щодо перейменування винесуть на голосування Верховної Ради України.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Катериниська площа в Одесі
Жуковського, Буніна, Катерининська: в Одесі можуть перейменувати кілька вулиць
перейменування вулиць кіцмань
Зоряна, Затишна та Героїв України: у громаді на Буковині перейменували майже 50 вулиць
Сєвєродонецьк перейменують
Сєвєродонецьк перейменують: комітет ВР прийняв пропозицію змінити назву
Пам'ятник у Матеївцях на Франківщині
На Франківщині залишилося демонтувати 71 пам’ятник радянської епохи — заступник голови ОВА Футерко
На початок