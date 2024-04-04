У Тернополі за місяць контролери виявили у громадському транспорті понад дві з половиною сотні порушень, оштрафували майже півтори сотні пасажирів.

Про це повідомляють на сайті Тернопільської міської ради.

Контролери КП "Тернопільелектротранс" спільно з інспекторами муніципальної інспекції здійснювали посилений контроль за оплатою проїзду, йдеться у повідомленні.

Люди, зокрема, оплачували проїзд не власними персоніфікованими електронними квитками. Такі картки вилучили. З громадянами, котрі намагалися сплатити за проїзд готівкою, провели роз’яснювальну роботу щодо оплати проїзду банківськими картками, неперсоніфікованими електронними проїзними квитками або "Соціальною картою тернополянина".

Упродовж лютого контролери здійснили понад чотири тисячі щоденних перевірок у пасажирському громадському транспорті, з яких понад дві тисячі — в автобусах комунальної та приватної власності.

Контролери постійно змінюють локації та місця перевірок, це дозволяє охопити всі маршрути громадського транспорту.

Нагадаємо, в Тернополі тролейбуси № 1, №3 та №10 в тестовому режимі курсували без кондукторів. Здійснювали оплату за проїзд за допомогою валідатора.