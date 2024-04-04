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У Херсоні затримали чоловіка, який вдома зберігав арсенал
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У Херсоні затримали чоловіка, який вдома зберігав арсенал

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Херсон, арсенал, поліція
Арсенал, який виявили правоохоронці у жителя Херсона, 4 квітня 2024 року. Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

Правоохоронці у Херсоні затримали чоловіка, який вдома зберігав арсенал: зброю, боєприпаси, вибухівку. Наразі він перебуває під вартою, йому обирають запобіжний захід.

Про це в Telegram повідомила поліція Херсонської області.

57-річного херсонця викрили представники обласного управління СБУ та оперативники Херсонського районного управління поліції під час спільних оперативно-розшукових заходів, йдеться в повідомленні.

У Херсоні затримали чоловіка, який вдома зберігав арсенал
Частина арсеналу, який вилучили у жителя Херсона, 4 квітня 2024 року. Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

При обшуках за адресами реєстрації та проживання підозрюваного правоохоронці знайшли 10 пострілів осколкових гранатометних ВМГ-К 70, 11 пластин динамічного захисту, які містять у своєму складі вибухову речовину ПВВ-5А, міну МОН-50, 20 корпусів гранат Ф-1, 11 гранат РГД-5, по одній РГН, М72, Granade hand frag. Також вилучені два підривачі, 25 детонаторів різної модифікації, дві сигнальні міни, пневматичний та саморобний пістолети та понад тисячу патронів різного калібру, повідомили в пресслужбі поліції.

Пояснити звідки у нього взялась зброя, боєприпаси та вибухівка, чоловік відмовився. Наразі тільки відомо, що зброю на зберігання йому передав знайомий, йдеться в дописі.

У поліції повідомили, що херсонцю оголосили підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

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