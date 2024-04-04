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На в'їзді до Києва виявили контрабанду оленів: одна тварина загинула
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На в'їзді до Києва виявили контрабанду оленів: одна тварина загинула

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Олені в кузові авто, яке зупинили на в'їзді до Києва. Фото: Микола Калашник / Facebook

На в'їзді до столиці зупинили автівку, в кузові якої знаходились дев'ять плямистих оленів. Один з них вже був мертвий.

Про це повідомив очільник Дарницької РДА Микола Калашник.

Поліцейські встановили, що диких тварин утримували та перевозили без дозвільної документації. Пізніше на місце прибула слідчо-оперативна група.

Усіх оленів відвезли до Київського зоопарку для реабілітації. Також там встановлять причини смерті загиблого ссавця.

"Наразі тварини у безпеці, їм нічого не загрожує. Надалі цих красенів планується передати до заповідника", — зазначив Калашник.

23-річний водій розповів, що він перевозив тварин на замовлення знайомого підприємця з Сумщини на ферму в Київську область.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 ККУ — жорстоке поводження з тваринами. Вирішується питання щодо оголошення підозри водієві. Йому може загрожувати ув'язнення до 3 років.

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